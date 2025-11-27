Путин подтвердил визит американской делегации в Москву для переговоров по Украине

В переговорах примут участие Мединский и Ушаков

27 ноября 2025, 21:30, ИА Амител

Президент Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подтвердил, что на следующей неделе в Москву прибудет американская делегация для переговоров по урегулированию ситуации на Украине. В состав российской переговорной группы войдут помощник президента Владимир Мединский и бывший посол России в США Юрий Ушаков, пишет Shot.

Глава государства сделал ряд важных заявлений по вопросу мирного урегулирования:

подчеркнул, что никакого готового проекта мирного договора по Украине не существует, а есть лишь набор вопросов для обсуждения;

отметил, что предложенный американской стороной план требует перевода "на дипломатический язык", поскольку некоторые его пункты звучат неприемлемо;

выразил готовность России рассматривать американские предложения в качестве основы для будущих договоренностей;

подтвердил, что спецслужбы России и Украины поддерживали контакт даже в наиболее напряженные периоды.

Президент также опроверг утверждения о возможном нападении России на Европу, назвав их "прямой ложью и чушью", и заявил о готовности Москвы официально зафиксировать отсутствие таких намерений. Относительно перспектив прекращения боевых действий Путин четко обозначил: «Боевые действия прекратятся, когда войска Украины уйдут с занимаемых позиций».