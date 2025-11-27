Путин подтвердил визит американской делегации в Москву для переговоров по Украине
В переговорах примут участие Мединский и Ушаков
27 ноября 2025, 21:30, ИА Амител
Президент России Владимир Путин подтвердил, что на следующей неделе в Москву прибудет американская делегация для переговоров по урегулированию ситуации на Украине. В состав российской переговорной группы войдут помощник президента Владимир Мединский и бывший посол России в США Юрий Ушаков, пишет Shot.
Глава государства сделал ряд важных заявлений по вопросу мирного урегулирования:
-
подчеркнул, что никакого готового проекта мирного договора по Украине не существует, а есть лишь набор вопросов для обсуждения;
-
отметил, что предложенный американской стороной план требует перевода "на дипломатический язык", поскольку некоторые его пункты звучат неприемлемо;
-
выразил готовность России рассматривать американские предложения в качестве основы для будущих договоренностей;
-
подтвердил, что спецслужбы России и Украины поддерживали контакт даже в наиболее напряженные периоды.
Президент также опроверг утверждения о возможном нападении России на Европу, назвав их "прямой ложью и чушью", и заявил о готовности Москвы официально зафиксировать отсутствие таких намерений. Относительно перспектив прекращения боевых действий Путин четко обозначил: «Боевые действия прекратятся, когда войска Украины уйдут с занимаемых позиций».
11:11:06 28-11-2025
спецслужбы России и Украины поддерживали контакт --- офигеть
12:48:13 28-11-2025
То же самое, что Адольф заехал бы на огонек к Иосифу, за чашечкой кофе, потрепаться о делах насущных.