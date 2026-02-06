Пятеро якутских полицейских пытками довели до смерти задержанного

Всех подозреваемых в совершении преступления отправили в следственный изолятор

Якутский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для пяти оперуполномоченных уголовного розыска, обвиняемых в превышении должностных полномочий с применением пыток, которые привели к гибели потерпевшего, сообщает "КП-Якутия".

По данным следствия, в октябре 2025 года полицейские задержали в Якутске 35‑летнего мужчину по подозрению в сбыте наркотиков. 10 октября в его доме в микрорайоне Марха был проведен обыск, а медицинское исследование подтвердило наличие в крови задержанного следов запрещенных веществ.

После этого мужчину отпустили домой, однако спустя пять дней он обратился в больницу с травмами и скончался 19 октября.

Как установило расследование, полицейские применили к задержанному пытки в служебном кабинете, добиваясь признательных показаний. В объединенной пресс‑службе судов Якутии пояснили:

«Уголовные дела по признакам преступлений по факту превышения должностных полномочий с применением насилия и пыток группой лиц по предварительному сговору и по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, соединены в одно производство».

В ходе судебного заседания защита ходатайствовала об избрании для обвиняемых меры пресечения в виде домашнего ареста, ссылаясь на их положительные характеристики и отсутствие попыток скрыться.

Однако суд, принимая во внимание тяжесть преступления — превышение полномочий группой лиц с применением пыток, повлекшее смерть человека, — принял решение отправить всех пятерых оперативников в следственный изолятор. Сотрудники полиции останутся в СИЗО до 21 марта 2026 года.

Параллельно в МВД проводится служебная проверка. В случае подтверждения вины оперативников они будут уволены из органов внутренних дел.

