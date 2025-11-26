Подросток в коме. В подмосковном ребцентре избиением и пытками лечили детей от зависимости
Центр Анны Хоботовой позиционирует себя как учреждение, помогающее сложным детям, включая лечение токсикомании, игромании и подросткового алкоголизма
26 ноября 2025, 07:30, ИА Амител
В Подмосковье вскрылись массовые издевательства над подростками в реабилитационном центре – более 20 детей удерживали и избивали, один из них сейчас в коме. Об этом сообщает "База".
По данным издания, все происходило в Дедовске, в центре Анны Хоботовой. Следствие установило, что 29-летний администратор Виталий Балабриков и его коллеги с августа по ноябрь 2025 года фактически организовали незаконный реабилитационный центр для "трудных" подростков. Туда поступили 24 ребенка для лечения зависимостей – по договору с ними должны были работать психологи, но вместо поддержки подростков избивали и пытали.
«После одного из таких "воспитательных" эпизодов 16-летнего воспитанника доставили в больницу в тяжелом состоянии. У него диагностировали множественные ушибы, ссадины и следы связывания. Сейчас подросток находится в коме. Врачи сообщили о случившемся в полицию», – пишет издание.
СК по Московской области предъявил обвинение администратору и одной из участниц истязаний – 18-летней девушке. Балабриков уже арестован, вопрос о мере пресечения для девушки решат позже. Возбуждены уголовные дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, истязании и незаконном лишении свободы.
07:39:52 26-11-2025
вот 18 летняя участница истязаний - если показать ее фото то там наверняка изуродованное гепатитом лицо, бывшая наркоманка и воровайка .
в каждом регионе этих вагон и тележка и полиция на это все смотрит сквозь пальцы, потому что пусть хоть черту молятся, главное не воруют и не колятся.
08:48:05 26-11-2025
какие они "дети" то? алкаши нарики и пр., а может смерть лучше от передозы, чем исправление??
10:46:48 26-11-2025
жертвы современной педагогики. Вспоминаем как нас воспитывали и не стесняемся применять проверенные методы. В крайнем случаи и ремень применять нужно, лучше попа красная, чем зависимость и психологические проблемы.
12:28:16 26-11-2025
Гость (10:46:48 26-11-2025) жертвы современной педагогики. Вспоминаем как нас воспитывал... Таким макаром всех алкашей воспитали