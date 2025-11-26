Подросток в коме. В подмосковном ребцентре избиением и пытками лечили детей от зависимости

Центр Анны Хоботовой позиционирует себя как учреждение, помогающее сложным детям, включая лечение токсикомании, игромании и подросткового алкоголизма

26 ноября 2025, 07:30, ИА Амител

Пострадавший подросток и ребцентр / Фото: Baza

В Подмосковье вскрылись массовые издевательства над подростками в реабилитационном центре – более 20 детей удерживали и избивали, один из них сейчас в коме. Об этом сообщает "База".

По данным издания, все происходило в Дедовске, в центре Анны Хоботовой. Следствие установило, что 29-летний администратор Виталий Балабриков и его коллеги с августа по ноябрь 2025 года фактически организовали незаконный реабилитационный центр для "трудных" подростков. Туда поступили 24 ребенка для лечения зависимостей – по договору с ними должны были работать психологи, но вместо поддержки подростков избивали и пытали.

«После одного из таких "воспитательных" эпизодов 16-летнего воспитанника доставили в больницу в тяжелом состоянии. У него диагностировали множественные ушибы, ссадины и следы связывания. Сейчас подросток находится в коме. Врачи сообщили о случившемся в полицию», – пишет издание.

СК по Московской области предъявил обвинение администратору и одной из участниц истязаний – 18-летней девушке. Балабриков уже арестован, вопрос о мере пресечения для девушки решат позже. Возбуждены уголовные дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, истязании и незаконном лишении свободы.

Ранее сообщалось, что россиянки все чаще лечатся от шопоголизма – вплоть до кодировки и реабилитационных центров. Речь уже идет не о хобби, а о зависимости, способной разрушить жизнь.