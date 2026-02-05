Россиянка зарезала родственника, думая, что он хочет продать ее в рабство

Также в ходе стычки пострадал еще один мужчина, выжив только чудом

05 февраля 2026, 17:00, ИА Амител

Маньяк, нож маньяка / Фото: сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

Прокуратура Республики Саха сообщает о случае, произошедшем в Якутии, где женщина совершила нападение с ножом на двоих мужчин, полагая, что они намереваются поработить ее.

Согласно информации, инцидент произошел в поселке Чульман 20 сентября 2025 года. Следствием установлено, что 52-летняя жительница поселка в течение дня распивала спиртные напитки в компании двух ее дальних родственников. В состоянии алкогольного опьянения у нее возникла ничем не обоснованная уверенность, что мужчины планируют ее продажу в рабство.

Когда все трое находились на лестничной клетке дома по улице Циолковского, женщина нанесла каждому из мужчин удар кухонным ножом в область спины.

К сожалению, мужчина 1993 года рождения скончался от полученного ранения. Второму пострадавшему, 1963 года рождения, удалось выжить благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи.