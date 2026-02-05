НОВОСТИПроисшествия

Россиянка зарезала родственника, думая, что он хочет продать ее в рабство

Также в ходе стычки пострадал еще один мужчина, выжив только чудом

05 февраля 2026, 17:00, ИА Амител

Маньяк, нож маньяка / Фото: сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru
Прокуратура Республики Саха сообщает о случае, произошедшем в Якутии, где женщина совершила нападение с ножом на двоих мужчин, полагая, что они намереваются поработить ее.

Согласно информации, инцидент произошел в поселке Чульман 20 сентября 2025 года. Следствием установлено, что 52-летняя жительница поселка в течение дня распивала спиртные напитки в компании двух ее дальних родственников. В состоянии алкогольного опьянения у нее возникла ничем не обоснованная уверенность, что мужчины планируют ее продажу в рабство.

Когда все трое находились на лестничной клетке дома по улице Циолковского, женщина нанесла каждому из мужчин удар кухонным ножом в область спины.

К сожалению, мужчина 1993 года рождения скончался от полученного ранения. Второму пострадавшему, 1963 года рождения, удалось выжить благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи.

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

17:54:22 05-02-2026

Сначала вместе распивают гавноводку, а потом морды бьют и режут друг друга. Это сплошь да рядом. От гавноводки ничего хорошего не жди.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:55:07 05-02-2026

Если что-нибудь "показалось", то перед тем, как в ответ ножом размахивать, надлежало по крайней мере перекреститься!

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

22:19:33 05-02-2026

Гость (17:55:07 05-02-2026) Если что-нибудь "показалось", то перед тем, как в ответ ножо... Одна даже в церковь сходила перед тем как ребенка убить. ИИИ что?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:01:10 05-02-2026

в Якутии это часто бывает...бухают потом ножиками режутся...

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:45:06 05-02-2026

главное вейпы не курили

  0 Нравится
Ответить
