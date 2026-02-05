Россиянка зарезала родственника, думая, что он хочет продать ее в рабство
Также в ходе стычки пострадал еще один мужчина, выжив только чудом
05 февраля 2026, 17:00, ИА Амител
Прокуратура Республики Саха сообщает о случае, произошедшем в Якутии, где женщина совершила нападение с ножом на двоих мужчин, полагая, что они намереваются поработить ее.
Согласно информации, инцидент произошел в поселке Чульман 20 сентября 2025 года. Следствием установлено, что 52-летняя жительница поселка в течение дня распивала спиртные напитки в компании двух ее дальних родственников. В состоянии алкогольного опьянения у нее возникла ничем не обоснованная уверенность, что мужчины планируют ее продажу в рабство.
Когда все трое находились на лестничной клетке дома по улице Циолковского, женщина нанесла каждому из мужчин удар кухонным ножом в область спины.
К сожалению, мужчина 1993 года рождения скончался от полученного ранения. Второму пострадавшему, 1963 года рождения, удалось выжить благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи.
Сначала вместе распивают гавноводку, а потом морды бьют и режут друг друга. Это сплошь да рядом. От гавноводки ничего хорошего не жди.
Если что-нибудь "показалось", то перед тем, как в ответ ножом размахивать, надлежало по крайней мере перекреститься!
Гость (17:55:07 05-02-2026) Если что-нибудь "показалось", то перед тем, как в ответ ножо... Одна даже в церковь сходила перед тем как ребенка убить. ИИИ что?
в Якутии это часто бывает...бухают потом ножиками режутся...
главное вейпы не курили