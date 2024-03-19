Сосулек плач, сугробов наледь. Весеннее тепло ворвалось в Барнаул
Погода так и шепчет: сними уже зимнюю куртку
19 марта 2024, 15:00, ИА Амител
Весенние улицы Барнаула / Фото: amic.ru
Кажется, настоящая весна начинает вступать в свои права. В Барнауле зажурчали ручьи, и солнышко начало нежно пригревать. Погода так и шепчет: сними зимнюю куртку. Но делать этого пока не стоит. Синоптики прогнозируют еще немного морозов в ближайшие дни. Но потом весеннее тепло вернется.
Как Барнаул пробуждается от зимы – в нашем фоторепортаже.
15:05:40 19-03-2024
Шепчет то шепчет, а вот Молодежку по Ленина опять фиг перейдешь.