В России резко выросло число вейперов с "попкорновой болезнью"

Врачи фиксируют тяжелые поражения легких у подростков и молодежи до 35 лет

23 апреля 2026, 14:15, ИА Амител

Врач в больнице / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В России стремительно распространяется так называемая "попкорновая болезнь" среди любителей вейпов. За последний год число заболевших выросло на 30%. В тяжелых случаях электронные сигареты доводят курильщиков до реанимации, сообщает Shot.

Врачи-пульмонологи все чаще сталкиваются с пациентами, у которых развились серьезные заболевания легких после парения. Основную группу риска составляют подростки и молодые люди до 35 лет. У поклонников сладкого пара диагностируют EVALI и облитерирующий бронхиолит ("попкорновую болезнь").

EVALI развивается быстрее, но поддается лечению. А вот бронхиолит может годами прогрессировать незаметно и в итоге привести к необратимой дыхательной недостаточности.

Сначала появляется легкий кашель, на который мало кто обращает внимание, затем возникает одышка, а позже может подняться температура. К врачам вейперы обращаются слишком поздно — когда симптомы уже серьезно мешают жить.

Медики отмечают, что рост числа случаев связан не только с увеличением количества курящих, но и с тем, что врачи стали лучше распознавать эти болезни.

Первый в России случай "попкорновой болезни" зафиксировали в 2025 году у подростков из Томска. Одному поставили диагноз EVALI, другому — токсическое поражение центральной нервной системы от курительных смесей.