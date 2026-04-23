В России резко выросло число вейперов с "попкорновой болезнью"
Врачи фиксируют тяжелые поражения легких у подростков и молодежи до 35 лет
23 апреля 2026, 14:15, ИА Амител
В России стремительно распространяется так называемая "попкорновая болезнь" среди любителей вейпов. За последний год число заболевших выросло на 30%. В тяжелых случаях электронные сигареты доводят курильщиков до реанимации, сообщает Shot.
Врачи-пульмонологи все чаще сталкиваются с пациентами, у которых развились серьезные заболевания легких после парения. Основную группу риска составляют подростки и молодые люди до 35 лет. У поклонников сладкого пара диагностируют EVALI и облитерирующий бронхиолит ("попкорновую болезнь").
EVALI развивается быстрее, но поддается лечению. А вот бронхиолит может годами прогрессировать незаметно и в итоге привести к необратимой дыхательной недостаточности.
Сначала появляется легкий кашель, на который мало кто обращает внимание, затем возникает одышка, а позже может подняться температура. К врачам вейперы обращаются слишком поздно — когда симптомы уже серьезно мешают жить.
Медики отмечают, что рост числа случаев связан не только с увеличением количества курящих, но и с тем, что врачи стали лучше распознавать эти болезни.
Первый в России случай "попкорновой болезни" зафиксировали в 2025 году у подростков из Томска. Одному поставили диагноз EVALI, другому — токсическое поражение центральной нервной системы от курительных смесей.
14:26:40 23-04-2026
Этого не достаточно чтобы приравнять эту заразу к наркоте и запретить!!!, Вам господа предприниматели надо еще одно поколение уничтожить.....
16:42:18 23-04-2026
Миллионы мрут от рака легких, но курево никто не запрещает. Где логика?
17:46:12 23-04-2026
14:34:54 23-04-2026
Т.е. за 10 лет существования вейпов зафиксировано целых два случая. Действительно существенный рост.
16:33:30 23-04-2026
"попкорновой болезнью" - что-то типа геморроя, как я понял.
20:34:50 23-04-2026
Да и пёс с этими нюхерами и пыхерами. Свинья грязь везде найдет
10:04:16 24-04-2026
Курильщиков нужно лечить не бесплатно, а за деньги. Государство не должно оплачивать пагубные привычки россиян. Экстремалов всяких кстати тоже за деньги лечить.