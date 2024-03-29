Сбер повысил ставки по вкладам для пенсионеров

Надбавка к процентной ставке составит 0,4 п. п.

29 марта 2024, 14:00, ИА Амител erid: LjN8KJqPR

Пенсионер. Банковская карта / Фото: freepik.com

С 28 марта 2024 года Сбер повысил на 0,4 процентных пункта ставки по вкладам " Лучший %" для массовых клиентов, СберВклад и "Управляй" для массовых и премиальных клиентов. Условиями могут воспользоваться пенсионеры, которые получают на карту Сбера регулярные пенсионные выплаты из Социального фонда России или силовых ведомств.

Если человек одновременно получает на карту Сбера и пенсию, и зарплату, то повышенную ставку дают за получение пенсии. Ставка будет повышенной, если открыть вклад на срок до года.

Пенсионеры и зарплатные клиенты Сбера с подпиской "СберПрайм+" могут открыть вклад "Лучший %" и получить максимальную ставку 16% годовых.

Тем, кто планирует пополнять депозит, предлагается "СберВклад" со ставкой до 14% годовых.

В Сбербанке говорят, что продолжают улучшать условия по вкладам и другим накопительным продуктам для пенсионеров.

"Недавно клиентам, которые получают пенсию в Сбере, стал доступен "Накопительный счет" со ставкой до 14% годовых и начислением процентов на ежедневный остаток. Теперь на 0,4 п. п. выросли ставки по самым популярным срочным вкладам. Так что для долгосрочных накоплений пенсионер может открыть вклад "Лучший %" с повышенной ставкой, а деньги для незапланированных покупок можно в любое время снять с "Накопительного счета", – сказал директор департамента "Занять и сберегать" Сбербанка Сергей Широков.

Напомним, с конца марта Сбербанк улучшает условия льготного ипотечного кредитования для застройщиков, как для своих зарплатных клиентов, так и для тех застройщиков, которые сотрудничают с банком в рамках проектного финансирования. Оформление льготной ипотеки по новым условиям уже доступно для заявок.

ПАО Сбербанк

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