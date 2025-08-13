Стало известно, когда вынесут приговор экс-главе "Жилфонда Барнаул" Авдюхиной

Суд озвучит свой вердикт уже на следующей неделе

13 августа 2025, 21:35, ИА Амител

Людмила Авдюхина / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

Приговор экс-директору "Жилфонда Барнаул" Людмиле Авдюхиной по обвинению в хищении более 121,3 млн рублей у клиентов агентства вынесут в четверг, 21 августа. Как ранее сообщал amic.ru, прокурор запросил для Авдюхиной девять лет колонии общего режима со штрафом 800 тысяч рублей.

Напомним, что, по версии следствия, с 15 марта по 15 декабря 2022 года Авдюхина похитила деньги, которые брала у клиентов по так называемым договорам хранения для передачи продавцам или для инвестиций в недвижимость. Amic.ru подробно рассказывал об этой "схеме".

Экс-директор утверждает, что не занималась мошенничеством и попала под уголовное дело якобы из-за незнания юридической стороны своей работы, вину она отрицает. На последнем заседании суда она заявила, что не считает себя мошенницей.