Прокурор запросил для экс-главы "Жилфонда Барнаул" Авдюхиной девять лет колонии
05 августа 2025, 15:10, ИА Амител
Прокуратура запросила девять лет колонии общего режима со штрафом 800 тысяч рублей для экс-директора "Жилфонда Барнаул" Людмилы Авдюхиной, которую обвиняют в хищении более 121,3 млн рублей у клиентов агентства недвижимости. 5 августа по делу проходят судебные прения, вскоре Авдюхиной должны вынести приговор.
На процессе 5 августа 2025 года в суде огласили показания одного свидетеля – работника бухгалтерии новосибирского "Жилфонда" по фамилии Машарова, которая ранее отказывалась участвовать в процессе и несколько раз не приходила на суд. После этого стартовали судебные прения. На них выступил прокурор, отметивший, что Авдюхина виновна в "мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение" (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Поэтому гособвинитель потребовал назначить Авдюхиной девять лет колонии общего режима.
Сама Авдюхина утверждает, что не занималась мошенничеством и попала под уголовное дело якобы из-за незнания юридической стороны своей работы. Тем самым свою вину в совершении преступления она отрицает.
По версии следствия, с 15 марта по 15 декабря 2022 года Людмила Авдюхина, занимая должность директора "Жилфонда Барнаул", мошенническим путем похитила 121,3 млн рублей у 31 жителя Алтайского края. Деньги она брала по так называемым договорам хранения для передачи продавцам или для инвестиций в недвижимость. Подробнее об этой "схеме" можно узнать здесь.
Следствие убеждено, что после похищения денег Авдюхина вместе с мужем, дочерью и свекровью поехала сначала в Сочи, потом в Москву, Стамбул и Дубай, а затем – в аргентинский Буэнос-Айрес. Авдюхину объявили в международный розыск, в январе 2024 года Интерпол ее задержал, а в апреле 2024 года подсудимую доставили в Барнаул, где посадили в СИЗО. В сентябре 2024-го экс-директора "Жилфонда Барнаул" начали судить по статье о "мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
15:27:19 05-08-2025
В Шипунской колонии сидеть будет?
15:43:29 05-08-2025
Мало!
16:07:56 05-08-2025
Рановато приговор выносить. Ездили следователи в Аргентину? Копали там? Скорее всего нет а с аргентины то и надо было начинать. Там до сих пор сидят те кто ее прикрывал, документы ей делал
Тут ведь дело совсем не простое. Аргентина была под 3 рейхом почти полвека и после 1945 года. Там целые регионы немецкие. Города имеют гербы дивизий СС до сих пор. А если ее курировали немцы и это не простая афера а финансовая спецоперация для фашистов с перекачкой этих денег прямиком для киевского режима. Вы про это подумали? Если она завербована немцами и работала на них и украинцев то ей должна быть вменена измена родине и терроризм а не эта уголовная мелкая статья
16:26:43 05-08-2025
майор (16:07:56 05-08-2025) Рановато приговор выносить. Ездили следователи в Аргентину? ... Вот это вас штырит!
16:58:52 05-08-2025
майор (16:07:56 05-08-2025) Рановато приговор выносить. Ездили следователи в Аргентину? ... Фамилию дилера в студию))))))). Ну а так - я в коме от хохота. Спасибо за настроение.
17:07:22 05-08-2025
майор (16:07:56 05-08-2025) Рановато приговор выносить. Ездили следователи в Аргентину? ... Из Аргентины она планировала перебраться на немецкую секретную военную базу в Антарктиде. Я в кино видел, там у немцев были летающие тарелки.
20:31:27 05-08-2025
Гость (17:07:22 05-08-2025) Из Аргентины она планировала перебраться на немецкую секретн... Которые заправляются топливом на российские 121,3 млн рублей..
16:28:15 05-08-2025
Теперь надо ужа трясти, где "бабки"?
16:42:17 05-08-2025
Гость (16:28:15 05-08-2025) Теперь надо ужа трясти, где "бабки"?... Себя тряси. Я погреться вылез под солнышком и до ваших бабок мне дела нет! Еще бы про дедок спросил...
16:41:56 05-08-2025
А деньги нашли? Если нет, то как можно доказать, что они вообще у нее были, верно?
14:38:10 09-08-2025
Гость (16:41:56 05-08-2025) А деньги нашли? Если нет, то как можно доказать, что они воо... Похоже деньги не нашли, если она в глухой отказ ушла.
Адвокат у ней не дурак
16:52:29 05-08-2025
Родственница Остапа Бендера, может надо было все же в Рио-де-Жанейро?
03:55:39 06-08-2025
9 лет за 120 млн? Сейчас все продается, на эти деньги будет красную икру есть в колонии. Время в сизо зачтут, через пару лет подаст на удо. За эти годы 120 на депозите превратятся в 200 млн.
А потерпевшие денег не получат.
Вот она, справедливость
07:11:47 06-08-2025
Жалеет, что в Аргентину побежала, а не на Запад