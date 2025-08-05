Прокурор запросил для экс-главы "Жилфонда Барнаул" Авдюхиной девять лет колонии

Сама Авдюхина утверждает, что не занималась мошенничеством и никаких денег не похищала

Прокуратура запросила девять лет колонии общего режима со штрафом 800 тысяч рублей для экс-директора "Жилфонда Барнаул" Людмилы Авдюхиной, которую обвиняют в хищении более 121,3 млн рублей у клиентов агентства недвижимости. 5 августа по делу проходят судебные прения, вскоре Авдюхиной должны вынести приговор.

На процессе 5 августа 2025 года в суде огласили показания одного свидетеля – работника бухгалтерии новосибирского "Жилфонда" по фамилии Машарова, которая ранее отказывалась участвовать в процессе и несколько раз не приходила на суд. После этого стартовали судебные прения. На них выступил прокурор, отметивший, что Авдюхина виновна в "мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение" (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Поэтому гособвинитель потребовал назначить Авдюхиной девять лет колонии общего режима.

Сама Авдюхина утверждает, что не занималась мошенничеством и попала под уголовное дело якобы из-за незнания юридической стороны своей работы. Тем самым свою вину в совершении преступления она отрицает.

По версии следствия, с 15 марта по 15 декабря 2022 года Людмила Авдюхина, занимая должность директора "Жилфонда Барнаул", мошенническим путем похитила 121,3 млн рублей у 31 жителя Алтайского края. Деньги она брала по так называемым договорам хранения для передачи продавцам или для инвестиций в недвижимость. Подробнее об этой "схеме" можно узнать здесь.

Следствие убеждено, что после похищения денег Авдюхина вместе с мужем, дочерью и свекровью поехала сначала в Сочи, потом в Москву, Стамбул и Дубай, а затем – в аргентинский Буэнос-Айрес. Авдюхину объявили в международный розыск, в январе 2024 года Интерпол ее задержал, а в апреле 2024 года подсудимую доставили в Барнаул, где посадили в СИЗО. В сентябре 2024-го экс-директора "Жилфонда Барнаул" начали судить по статье о "мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).