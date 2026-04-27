Совет по развитию искусственного интеллекта создали в Алтайском крае
Новый орган займется внедрением ИИ в госуправлении, экономике и соцсфере
27 апреля 2026, 10:40, ИА Амител
Губернатор Алтайского края подписал указ о создании совета, который будет заниматься вопросами разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта. Документ размещен на официальном портале правовых актов.
В задачи новой структуры входит мониторинг того, как ИИ внедряют в органах власти, местном самоуправлении и профильных организациях. Основное внимание планируют уделить цифровизации экономики, социальной сферы и государственного управления.
Чем займется совет:
-
утверждением целевых показателей по созданию и внедрению технологий искусственного интеллекта;
-
анализом проблем, которые мешают внедрять ИИ;
-
подготовкой идей для повышения эффективности работы в этой сфере.
Заседания будут проходить по мере необходимости, но не реже одного раза в год. В состав совета вошли губернатор, представители госорганов и разных организаций. Все решения нового органа будут иметь рекомендательный характер.
10:45:04 27-04-2026
Илон плакает
10:48:13 27-04-2026
такой вам совет: хватит ерундой заниматься, займитесь муниципальным общественным транспортом.
13:45:22 27-04-2026
Гость (10:48:13 27-04-2026) такой вам совет: хватит ерундой заниматься, займитесь муници... Общественным транспортом и без того занимаются стахановскими темпами. К примеру, стоимость проезда регулярно увеличивается. Нужным людям этого вполне достаточно
19:50:47 27-04-2026
Гость (10:48:13 27-04-2026) такой вам совет: хватит ерундой заниматься, займитесь муници... в крае школы не строятся в нужном количестве, музыкальные школы не ремонтируются, а вот совет по ИИ срочно финансировать надо.
капец просто
10:49:32 27-04-2026
Заставят ИИ генерировать как можно больше оснований для штрафов для населения?
Сами уже не справляются, ИИ подключат.
10:56:15 27-04-2026
Кто-то понял о чём речь и какие цели?
11:03:03 27-04-2026
Гость (10:56:15 27-04-2026) Кто-то понял о чём речь и какие цели?... ща это модная движуха, чем бы дитя не тешилось как говорится..
11:09:35 27-04-2026
Гость (11:03:03 27-04-2026) ща это модная движуха, чем бы дитя не тешилось как говорится... Подошло время пристроить дитё.
11:16:28 27-04-2026
Гость (11:03:03 27-04-2026) ща это модная движуха, чем бы дитя не тешилось как говорится... а я помню как нанотехнологии внердяли.
11:05:41 27-04-2026
Гость (10:56:15 27-04-2026) Кто-то понял о чём речь и какие цели?... ЗП получить) Какие еще тут могут быть цели. Больше советов, хороших и разных, у чиновников еще не все детки присторены.
11:30:36 27-04-2026
Гость (10:56:15 27-04-2026) Кто-то понял о чём речь и какие цели?... Текст сгенерирован ИИ.
11:20:17 27-04-2026
ИИ = Имитация Интеллекта.
11:34:14 27-04-2026
Вот будет интересно, когда ИИ проанализирует работу чиновников и предложит их всех заменить на ИИ. А заодно разошлёт в следственные органы представления на возбуждение уголовных дел с фактами махинаций и прочим. Ждем.
Ну а фраза "- анализом проблем, которые мешают внедрять ИИ" - это эпично. Автора на почетную доску, не Чубайс ли.
11:46:31 27-04-2026
Мы блокируем интернет и месседжеры, но создаём комиссии по внедрению ИИ.
И это не монолог юмориста, а новости ежедневные. Никогда мы хорошо жить не будем
11:58:20 27-04-2026
ай вэй, таки вы развивать собираетесь ИИ, или наблюдать и констатировать как кто то развивает или не развивает ?
20:53:39 27-04-2026
Гость (11:58:20 27-04-2026) ай вэй, таки вы развивать собираетесь ИИ, или наблюдать и ко... Просто собираются создать Совет. Всё, на этом ТОЧКА.
11:59:49 27-04-2026
Ну и как у нас с интеллектом?В смысле "искусственным".Что посоветуете?
14:35:54 27-04-2026
Нет своих подшипников, своих станков,автомобилей, велосипедов, самолетов, смартфонов,оборудования для БПЛА, ИИ,вычислительной техники, качественных продуктов. Износ ЖКХ на 50%. Но почему то главное это ИИ.
15:19:33 27-04-2026
Ох и рискуете!!! Хотя на ГУ, судя по необоснованным ответов ведомств, давно ИИ рулит! А может и не он, а невежы и невежды! Печалька, ведь декларируется, что живем в правовом государстве!
16:22:47 27-04-2026
От одного заголовка можно со смеху умереть...
06:42:32 28-04-2026
Курам на смех.