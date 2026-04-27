Совет по развитию искусственного интеллекта создали в Алтайском крае

Новый орган займется внедрением ИИ в госуправлении, экономике и соцсфере

27 апреля 2026, 10:40, ИА Амител

Губернатор Алтайского края подписал указ о создании совета, который будет заниматься вопросами разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта. Документ размещен на официальном портале правовых актов.

В задачи новой структуры входит мониторинг того, как ИИ внедряют в органах власти, местном самоуправлении и профильных организациях. Основное внимание планируют уделить цифровизации экономики, социальной сферы и государственного управления.

Чем займется совет:

утверждением целевых показателей по созданию и внедрению технологий искусственного интеллекта;

анализом проблем, которые мешают внедрять ИИ;

подготовкой идей для повышения эффективности работы в этой сфере.

Заседания будут проходить по мере необходимости, но не реже одного раза в год. В состав совета вошли губернатор, представители госорганов и разных организаций. Все решения нового органа будут иметь рекомендательный характер.