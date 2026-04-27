НОВОСТИОбщество

Совет по развитию искусственного интеллекта создали в Алтайском крае

Новый орган займется внедрением ИИ в госуправлении, экономике и соцсфере

27 апреля 2026, 10:40, ИА Амител

Робот / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Робот / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Губернатор Алтайского края подписал указ о создании совета, который будет заниматься вопросами разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта. Документ размещен на официальном портале правовых актов.

В задачи новой структуры входит мониторинг того, как ИИ внедряют в органах власти, местном самоуправлении и профильных организациях. Основное внимание планируют уделить цифровизации экономики, социальной сферы и государственного управления.

Чем займется совет:

  • утверждением целевых показателей по созданию и внедрению технологий искусственного интеллекта;

  • анализом проблем, которые мешают внедрять ИИ;

  • подготовкой идей для повышения эффективности работы в этой сфере.

Заседания будут проходить по мере необходимости, но не реже одного раза в год. В состав совета вошли губернатор, представители госорганов и разных организаций. Все решения нового органа будут иметь рекомендательный характер.

Алтайский край нейросети
       

Комментарии 21

Avatar Picture
Musik

10:45:04 27-04-2026

Илон плакает

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:48:13 27-04-2026

такой вам совет: хватит ерундой заниматься, займитесь муниципальным общественным транспортом.

  30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Чучмек

13:45:22 27-04-2026

Гость (10:48:13 27-04-2026) такой вам совет: хватит ерундой заниматься, займитесь муници... Общественным транспортом и без того занимаются стахановскими темпами. К примеру, стоимость проезда регулярно увеличивается. Нужным людям этого вполне достаточно

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

19:50:47 27-04-2026

Гость (10:48:13 27-04-2026) такой вам совет: хватит ерундой заниматься, займитесь муници... в крае школы не строятся в нужном количестве, музыкальные школы не ремонтируются, а вот совет по ИИ срочно финансировать надо.
капец просто

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:49:32 27-04-2026

Заставят ИИ генерировать как можно больше оснований для штрафов для населения?
Сами уже не справляются, ИИ подключат.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:56:15 27-04-2026

Кто-то понял о чём речь и какие цели?

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:03:03 27-04-2026

Гость (10:56:15 27-04-2026) Кто-то понял о чём речь и какие цели?... ща это модная движуха, чем бы дитя не тешилось как говорится..

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ДМВ

11:09:35 27-04-2026

Гость (11:03:03 27-04-2026) ща это модная движуха, чем бы дитя не тешилось как говорится... Подошло время пристроить дитё.

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

11:16:28 27-04-2026

Гость (11:03:03 27-04-2026) ща это модная движуха, чем бы дитя не тешилось как говорится... а я помню как нанотехнологии внердяли.

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:05:41 27-04-2026

Гость (10:56:15 27-04-2026) Кто-то понял о чём речь и какие цели?... ЗП получить) Какие еще тут могут быть цели. Больше советов, хороших и разных, у чиновников еще не все детки присторены.

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:30:36 27-04-2026

Гость (10:56:15 27-04-2026) Кто-то понял о чём речь и какие цели?... Текст сгенерирован ИИ.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:20:17 27-04-2026

ИИ = Имитация Интеллекта.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:34:14 27-04-2026

Вот будет интересно, когда ИИ проанализирует работу чиновников и предложит их всех заменить на ИИ. А заодно разошлёт в следственные органы представления на возбуждение уголовных дел с фактами махинаций и прочим. Ждем.
Ну а фраза "- анализом проблем, которые мешают внедрять ИИ" - это эпично. Автора на почетную доску, не Чубайс ли.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:46:31 27-04-2026

Мы блокируем интернет и месседжеры, но создаём комиссии по внедрению ИИ.
И это не монолог юмориста, а новости ежедневные. Никогда мы хорошо жить не будем

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:58:20 27-04-2026

ай вэй, таки вы развивать собираетесь ИИ, или наблюдать и констатировать как кто то развивает или не развивает ?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:53:39 27-04-2026

Гость (11:58:20 27-04-2026) ай вэй, таки вы развивать собираетесь ИИ, или наблюдать и ко... Просто собираются создать Совет. Всё, на этом ТОЧКА.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:59:49 27-04-2026

Ну и как у нас с интеллектом?В смысле "искусственным".Что посоветуете?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:35:54 27-04-2026

Нет своих подшипников, своих станков,автомобилей, велосипедов, самолетов, смартфонов,оборудования для БПЛА, ИИ,вычислительной техники, качественных продуктов. Износ ЖКХ на 50%. Но почему то главное это ИИ.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:19:33 27-04-2026

Ох и рискуете!!! Хотя на ГУ, судя по необоснованным ответов ведомств, давно ИИ рулит! А может и не он, а невежы и невежды! Печалька, ведь декларируется, что живем в правовом государстве!

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мимопроходящий

16:22:47 27-04-2026

От одного заголовка можно со смеху умереть...

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:42:32 28-04-2026

Курам на смех.

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров