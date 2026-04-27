Столичный уровень. Современный ЖК с террасами и фитнес-залом строят в центре Барнаула

Объект украсит "спальный центр" города

27 апреля 2026, 10:05, ИА Амител

ЖК на ул. Папанинцев, 155 / Фото предоставлено застройщиком

Скоро облик ул. Папанинцев в центре Барнаула преобразится: здесь строят жилой комплекс, который привлекает внимание и масштабом, и архитектурой. Впервые в городе для отделки фасадов применяют композитные панели, создающие сложный рельеф и выразительную игру объемов. Архитекторы говорят: это решения столичного уровня, которые постепенно захватывают регионы, повышая качество и эстетику новых объектов. Рассказываем, чем еще удивляет ЖК "Империал" компании "Авангард".

Деликатный "сосед"

Комплекс возводят на массивной железобетонной подушке, залитой непосредственно на дно котлована. В отличие от привычной технологии забивных свай, этот метод более тихий и не доставляет дискомфорта жильцам соседних домов. Кроме того, подушка обеспечивает устойчивость "башням", позволяет распределить нагрузку по всей площади основания и исключить риски, связанные с подвижками грунтов.

В настоящее время на строительной площадке активно ведется монтаж несущих конструкций. Рабочие устанавливают арматуру большого диаметра, формируя мощные железобетонные колонны. Именно они станут каркасом здания, его "скелетом", который будет держать всю конструкцию. Таким образом, девелопер не только применяет современные инженерные решения, но и проявляет уважение к комфорту окружающих, минимизируя воздействие стройки на жизнь района.

"Высокий" комфорт

Архитектура "Империала" решает не только эстетические, но и функциональные задачи. На первых этажах разместятся коммерческие помещения с отдельными входами, доступные не только для резидентов, но и для всех жителей района. Здесь появятся уютные кофейни, рестораны, образовательные студии и магазины, что сделает район более удобным и сбалансированным.

«Современный город, как задумано в концепции "Империала", может и должен быть доброжелательным к человеку — без необходимости каждый раз отправляться в путешествие по перегруженным дорогам», — подчеркивает менеджер отдела продаж Екатерина.

Внутренняя инфраструктура комплекса продумана до мелочей. На отдельном этаже будут расположены бесплатный для жильцов спортивный зал и детская игровая зона, разделенные стеклянной перегородкой для безопасности и комфорта. Эти решения дарят резидентам ощущение "автономности" и высокого комфорта, возможность сэкономить время.

«Жители начинают привыкать к тому, что можно оставить автомобиль на теплой парковке, на лифте подняться в свою квартиру, затем вместе с ребенком спуститься в игровую и даже, оставив малыша в детской комнате, сходить в тренажерный зал. То есть теперь не нужно тратить ценное время на сборы, дорогу, поиск парковочного места и т.д. Многие услуги можно получить в собственном доме», — подчеркнули в компании "Авангард".

В ЖК применен популярный формат "двор без машин" — места для хранения личных авто предусмотрены в двухуровневом подземном паркинге, рассчитанном на 179 машино-мест, десять из которых — с зарядками для электромобилей. Дополнительные места оборудуют вдоль ул. Папанинцев.

В подземном паркинге предусмотрены и кладовые для хранения вещей: это решение позволяет сохранить балконы как зоны отдыха, не превращая их в склады.

Пространство двора будет работать исключительно на жителей. Так, здесь появятся густое озеленение, современные игровые комплексы для детей разных возрастов и спортивные площадки для тех, кто предпочитает тренировки на свежем воздухе.

Приватные зоны

Планировки квартир также нестандартны и разнообразны: от компактных студий до просторных семейных вариантов с мастер-спальней. Высота потолков — 3,07 м, а шумоизоляция между этажами обеспечивает тишину и спокойствие.

Гордость комплекса — уникальные квартиры с террасами и комнатами на открытом воздухе, где можно обустроить зону отдыха с мангалом или уютное место для семейных вечеров. Также предусмотрены личные прогулочные террасы между башнями комплекса — такие решения в Барнауле пока почти не используют.

Проект общественных пространств в ЖК ул. Папанинцев, 155 / Фото предоставлено застройщиком

Также запроектированы квартиры с террасами, расположенными над стилобатной частью, на перемычке между двумя башнями комплекса. Резиденты получат персональные прогулочные площадки, аналогов которых в городе нет. Сами жильцы решают, как обустроить это пространство: поставить стол и пуфики для утреннего кофе, сделать зону барбекю для встреч с друзьями или отдать площадку для детских игр.

Но террасы — это "бонус" к основным функциям комплекса. В "Империале" предусмотрен большой внутренний закрытый двор с озеленением, спортивными и игровыми комплексами для активного отдыха, а бесплатный тренажерный зал — для поддержания формы. Все эти решения созданы для того, чтобы резиденты чувствовали комфорт и удобство от подъезда до квартиры.

