Для новых граждан России изменили правила получения детских пособий

Правило не затронет участников программы добровольного переселения соотечественников, бойцов специальной военной операции и членов их семей

27 апреля 2026, 10:56, ИА Амител

Мигранты / Изображение сгенерировано Midjourney / amic.ru

Правительство России утвердило правила, определяющие, в каких случаях иностранцы после получения гражданства РФ смогут претендовать на единое детское пособие, пишет ТАСС.

Новые требования вступят в силу с 1 апреля 2027 года. Ключевое условие для получения выплаты — непрерывное проживание на территории России в течение не менее пяти лет. Ранее для оформления пособия было достаточно иметь российское гражданство и постоянно находиться в стране — без фиксации конкретного срока проживания.

«Некоторые категории граждан освобождены от соблюдения пятилетнего требования. Льгота распространяется на лиц, получивших российский паспорт по рождению, граждан, признанных таковыми в установленном порядке, в том числе жителей Донбасса и Новороссии, участников программы добровольного переселения соотечественников, а также участников специальной военной операции и членов их семей», — говорится в публикации.

Кроме того, 29 марта депутаты от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесли на рассмотрение законопроект с еще одним важным предложением. Согласно инициативе, семьи смогут получать ежемесячное пособие по рождению и воспитанию ребенка не только с момента подачи заявления, но и за все предыдущие периоды, в течение которых они имели право на эту выплату. Ранее в Госдуме предложили выплачивать детское пособие семьям всех военнослужащих.