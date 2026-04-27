Это необходимо для оптимизации своей розничной сети

27 апреля 2026, 10:28, ИА Амител

Косметическая сеть "Лэтуаль" планирует закрыть 150 магазинов в 2026 году — таким образом компания намерена оптимизировать свою розничную сеть, сообщают "Известия".

По словам директора по маркетингу сети Татьяны Ломтевой, сейчас компания тщательно анализирует эффективность отдельных торговых точек и уровень трафика, а также учитывает изменения в поведении потребителей. Она подчеркнула, что закрытие магазинов — это плановая работа, которая поможет повысить качество сети и адаптировать ее к текущим рыночным условиям.

Источник, знакомый с ситуацией, уточнил, что тенденция к сокращению торговой сети наблюдается уже не первый год: в прошлом году "Лэтуаль" закрыла 93 магазина, в результате чего общее число точек снизилось на 10%.

Примечательно, что в тот же период владелица "Лэтуаль" и сети "Подружка" Татьяна Володина вошла в число богатейших женщин России — она заняла пятую строчку в рейтинге женщин‑миллиардеров страны. Капитал контролирующего владельца группы "Алькор и Ко", в ее состав входят косметические и парфюмерные сети, достиг 1,1 миллиарда долларов.

