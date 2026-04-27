"Лэтуаль" планирует закрыть 150 магазинов в 2026 году
27 апреля 2026, 10:28, ИА Амител
Косметическая сеть "Лэтуаль" планирует закрыть 150 магазинов в 2026 году — таким образом компания намерена оптимизировать свою розничную сеть, сообщают "Известия".
По словам директора по маркетингу сети Татьяны Ломтевой, сейчас компания тщательно анализирует эффективность отдельных торговых точек и уровень трафика, а также учитывает изменения в поведении потребителей. Она подчеркнула, что закрытие магазинов — это плановая работа, которая поможет повысить качество сети и адаптировать ее к текущим рыночным условиям.
Источник, знакомый с ситуацией, уточнил, что тенденция к сокращению торговой сети наблюдается уже не первый год: в прошлом году "Лэтуаль" закрыла 93 магазина, в результате чего общее число точек снизилось на 10%.
Примечательно, что в тот же период владелица "Лэтуаль" и сети "Подружка" Татьяна Володина вошла в число богатейших женщин России — она заняла пятую строчку в рейтинге женщин‑миллиардеров страны. Капитал контролирующего владельца группы "Алькор и Ко", в ее состав входят косметические и парфюмерные сети, достиг 1,1 миллиарда долларов.
Ранее сообщалось, что треть всех онлайн-покупателей косметики в Алтайском крае составляют мужчины. По России трафик мужской аудитории также вырос на 23%.
10:49:27 27-04-2026
и это в четвертой экономике мира....
11:12:51 27-04-2026
Гость (10:49:27 27-04-2026) и это в четвертой экономике мира....... Интернет и маркетплейсы отчасти сжирают.
В США, в более масштабной экономике мира, уже лет 5-10 как пустеют торговые центры, остаются лишь крупнейшие, центральные, на периферии вымирают
11:18:10 27-04-2026
Довыеживались. Будете теперь в плейсах духи нюхать и выбирать. Удобно же
11:32:02 27-04-2026
Гость (11:18:10 27-04-2026) Довыеживались. Будете теперь в плейсах духи нюхать и выбират... Предлагаю оставить в продаже только Красная Москва и Шипр- запахи всем известные и патриатичные. И не надо магазины прфюмерные буржуйские
11:57:16 27-04-2026
Гость (11:32:02 27-04-2026)
Ну ты загнул, чай не мааасквичи, хватит с нас Огуречного и Гвоздики
12:13:32 27-04-2026
Гость (11:32:02 27-04-2026) и Ландыш сребристый!!!
12:52:10 27-04-2026
Гость (11:32:02 27-04-2026) а я и вкус ещё помню...
11:56:10 27-04-2026
Гость (11:18:10 27-04-2026)
Все равно у них одна паль среди дорогих духов. И вообще, в последние пару лет ассортимент в летуале стал ужасно скуден, тут они проигрывают ЗЯ
19:01:08 27-04-2026
То ли еще будет ой, ой, ой. Повышайте налоги, повышайте, повышайте!!!