НОВОСТИОбщество

"Лэтуаль" планирует закрыть 150 магазинов в 2026 году

Это необходимо для оптимизации своей розничной сети

27 апреля 2026, 10:28, ИА Амител

Магазин парфюмерии и косметики в Барнауле / Фото: amic.ru
Магазин парфюмерии и косметики в Барнауле / Фото: amic.ru

Косметическая сеть "Лэтуаль" планирует закрыть 150 магазинов в 2026 году — таким образом компания намерена оптимизировать свою розничную сеть, сообщают "Известия".

По словам директора по маркетингу сети Татьяны Ломтевой, сейчас компания тщательно анализирует эффективность отдельных торговых точек и уровень трафика, а также учитывает изменения в поведении потребителей. Она подчеркнула, что закрытие магазинов — это плановая работа, которая поможет повысить качество сети и адаптировать ее к текущим рыночным условиям.

Источник, знакомый с ситуацией, уточнил, что тенденция к сокращению торговой сети наблюдается уже не первый год: в прошлом году "Лэтуаль" закрыла 93 магазина, в результате чего общее число точек снизилось на 10%.

Примечательно, что в тот же период владелица "Лэтуаль" и сети "Подружка" Татьяна Володина вошла в число богатейших женщин России — она заняла пятую строчку в рейтинге женщин‑миллиардеров страны. Капитал контролирующего владельца группы "Алькор и Ко", в ее состав входят косметические и парфюмерные сети, достиг 1,1 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что треть всех онлайн-покупателей косметики в Алтайском крае составляют мужчины. По России трафик мужской аудитории также вырос на 23%.

ТЦ, магазины / Изображение сгенерировано

Иностранные бренды покидают российские ТЦ из-за роста популярности маркетплейсов

Удобство доставки и скидки маркетплейсов перетягивают аудиторию у традиционных магазинов
НОВОСТИБизнес

магазин Красота и мода
       

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

10:49:27 27-04-2026

и это в четвертой экономике мира....

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:12:51 27-04-2026

Гость (10:49:27 27-04-2026) и это в четвертой экономике мира....... Интернет и маркетплейсы отчасти сжирают.
В США, в более масштабной экономике мира, уже лет 5-10 как пустеют торговые центры, остаются лишь крупнейшие, центральные, на периферии вымирают

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:18:10 27-04-2026

Довыеживались. Будете теперь в плейсах духи нюхать и выбирать. Удобно же

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:32:02 27-04-2026

Гость (11:18:10 27-04-2026) Довыеживались. Будете теперь в плейсах духи нюхать и выбират... Предлагаю оставить в продаже только Красная Москва и Шипр- запахи всем известные и патриатичные. И не надо магазины прфюмерные буржуйские

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:57:16 27-04-2026

Гость (11:32:02 27-04-2026) Предлагаю оставить в продаже только Красная Москва и Шипр- з...
Ну ты загнул, чай не мааасквичи, хватит с нас Огуречного и Гвоздики

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:13:32 27-04-2026

Гость (11:32:02 27-04-2026) Предлагаю оставить в продаже только Красная Москва и Шипр- з... и Ландыш сребристый!!!

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

12:52:10 27-04-2026

Гость (11:32:02 27-04-2026) Предлагаю оставить в продаже только Красная Москва и Шипр- з... а я и вкус ещё помню...

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:56:10 27-04-2026

Гость (11:18:10 27-04-2026) Довыеживались. Будете теперь в плейсах духи нюхать и выбират...
Все равно у них одна паль среди дорогих духов. И вообще, в последние пару лет ассортимент в летуале стал ужасно скуден, тут они проигрывают ЗЯ

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:01:08 27-04-2026

То ли еще будет ой, ой, ой. Повышайте налоги, повышайте, повышайте!!!

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров