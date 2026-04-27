В Рубцовске начали обновлять детский парк с почти 60-летней историей
Пространство, знакомое нескольким поколениям горожан, приведут в порядок по нацпроекту
27 апреля 2026, 10:00, ИА Амител
Детский парк на улице Комсомольской в Рубцовске ждет обновление. Это пространство открыли еще в 1967 году, а для тех, чья юность пришлась на 1970–1980-е, оно давно стало одним из самых теплых городских воспоминаний. В 2025 году горожане поддержали идею благоустройства территории, и теперь в парке уже стартовали подготовительные работы.
Место с историей
Когда-то детский парк жил насыщенной жизнью. Летом 1970 года здесь установили первое в Рубцовске колесо обозрения, которое выпустил Ейский завод аттракционов из Краснодарского края. Позже, в начале 1980-х, в парке появился детский городок из бревенчатых избушек и теремков, которые привезли из Павловского леспромхоза. Сейчас на этом месте находится детская площадка.
Многие рубцовчане помнят, как в парке работали карусели "Ромашка", "Ветерок", "Юнга", "Машинки", тир, две железные дороги (одна для детей постарше и еще одна — для самых маленьких), "Зоопарк" и водная карусель. Здесь проходили праздники, а сам парк оставался одним из любимых мест отдыха для детей и взрослых. Со временем территория устарела и стала нуждаться в серьезном обновлении.
Что изменят
Весной 2025 года жители города проголосовали за благоустройство парка по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Сейчас на объекте уже начались подготовительные работы. Подрядчик убирает старые и изношенные элементы.
Прежние асфальтовые и грунтовые покрытия заменят тротуарной плиткой. На центральных аллеях установят малые архитектурные формы и модульный туалет. Для детей оборудуют игровой комплекс "Вертолет". Кроме того, в парке смонтируют наружное освещение по всему периметру и установят ограждение.
Отдельное внимание уделят озеленению. Аварийные деревья уберут, а на их месте высадят сосны, плакучие березы и липы. На все работы направили более 35 млн рублей по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды".
После модернизации все аттракционы должны пройти необходимую проверку. Если они получат допуск к эксплуатации, то снова начнут работать и радовать детей и взрослых.
Как будет меняться город дальше
Сейчас у рубцовчан есть возможность повлиять на то, каким город станет дальше. До 12 июня 2026 года на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru идет голосование за один из семи объектов:
- Территория, прилегающая к Памятнику воинам пехотного училища погибшим в годы Великой Отечественной войны.
- Общественная территория по ул. Никольской, 8.
- Территория перед библиотекой по пр. Ленина, 53а.
- Открытые спортивные площадки, прилегающие к МБУ ДО "СШ "Юбилейный" по пр. Ленина, 203 .
- Пешеходная зона по ул. Октябрьской от ул. Сергея Блынского до ул. Дзержинского .
- Территория вокруг стелы "Рубцовск — город трудовой доблести" по пр. Ленина,7Б/1.
- Сквер на территории бывшей гостиницы "Алей" по ул. Калинина, 13.
