В Рубцовске начали обновлять детский парк с почти 60-летней историей

Пространство, знакомое нескольким поколениям горожан, приведут в порядок по нацпроекту

27 апреля 2026, 10:00, ИА Амител

Детский парк на Комсомольской в Рубцовске / Фото: администрация города Рубцовска, архив фонда краеведческого музея г. Рубцовска и фотоархива АТЗ

Детский парк на улице Комсомольской в Рубцовске ждет обновление. Это пространство открыли еще в 1967 году, а для тех, чья юность пришлась на 1970–1980-е, оно давно стало одним из самых теплых городских воспоминаний. В 2025 году горожане поддержали идею благоустройства территории, и теперь в парке уже стартовали подготовительные работы.

Место с историей

Когда-то детский парк жил насыщенной жизнью. Летом 1970 года здесь установили первое в Рубцовске колесо обозрения, которое выпустил Ейский завод аттракционов из Краснодарского края. Позже, в начале 1980-х, в парке появился детский городок из бревенчатых избушек и теремков, которые привезли из Павловского леспромхоза. Сейчас на этом месте находится детская площадка.

Многие рубцовчане помнят, как в парке работали карусели "Ромашка", "Ветерок", "Юнга", "Машинки", тир, две железные дороги (одна для детей постарше и еще одна — для самых маленьких), "Зоопарк" и водная карусель. Здесь проходили праздники, а сам парк оставался одним из любимых мест отдыха для детей и взрослых. Со временем территория устарела и стала нуждаться в серьезном обновлении.

Детский парк на Комсомольской в Рубцовске / Фото: администрация города Рубцовска, архив фонда краеведческого музея г. Рубцовска и фотоархива АТЗ

Что изменят

Весной 2025 года жители города проголосовали за благоустройство парка по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Сейчас на объекте уже начались подготовительные работы. Подрядчик убирает старые и изношенные элементы.

Прежние асфальтовые и грунтовые покрытия заменят тротуарной плиткой. На центральных аллеях установят малые архитектурные формы и модульный туалет. Для детей оборудуют игровой комплекс "Вертолет". Кроме того, в парке смонтируют наружное освещение по всему периметру и установят ограждение.

Отдельное внимание уделят озеленению. Аварийные деревья уберут, а на их месте высадят сосны, плакучие березы и липы. На все работы направили более 35 млн рублей по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды".

После модернизации все аттракционы должны пройти необходимую проверку. Если они получат допуск к эксплуатации, то снова начнут работать и радовать детей и взрослых.

Как будет меняться город дальше