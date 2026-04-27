Игорь Акинфеев зарегистрировал товарный знак "нога бога"

Ведомство приняло решение о регистрации товарного знака в апреле. Весь процесс занял один год

27 апреля 2026, 10:13, ИА Амител

Футбольный мяч / Фото: сгенерировано "Яндексом" / amic.ru

Вратарь и капитан футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев официально зарегистрировал в Роспатенте товарный знак "нога бога", сообщает РИА Новости со ссылкой на данные электронной базы ведомства.

История появления этого выражения связана с выступлением сборной России на домашнем чемпионате мира по футболу в 2018 году. Тогда Акинфеев помог команде дойти до четвертьфинала: в матче 1/8 финала против Испании он отразил ногой решающий удар в серии пенальти — этот момент болельщики и спортивные комментаторы прозвали "ногой бога".

По информации Роспатента, решение о регистрации товарного знака было принято в апреле, а весь процесс оформления занял один год. После регистрации Акинфеев получил право использовать эмблему "нога бога" для производства и продажи в России различных товаров, в том числе одежды, игрушек и безалкогольных напитков.

Кроме того, товарный знак позволяет оказывать образовательные и бизнес‑услуги под этим брендом. Как пояснил в 2025 году представитель спортсмена Кирилл Брейдо, цель регистрации — обеспечить юридическую защиту образа Игоря Акинфеева.