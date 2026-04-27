В Барнауле девушка "обезопасила" 25 тысяч рублей, когда "продляла" мобильную связь

Перевести деньги ее уговорил "сотрудник Центробанка"

27 апреля 2026, 11:14, ИА Амител

В Барнауле 19-летняя студентка хотела продлить договор сотовой связи, но попалась на старую уловку мошенников, сообщает алтайское МВД.

«Поступил звонок якобы от сотового оператора с требованием продлить договор связи. Отправили код в СМС-сообщении, который она продиктовала», — рассказали в ведомстве.

Далее поступило уведомление о взломе "Госуслуг" с указанием телефона горячей линии. Девушка позвонила, ее соединили с "сотрудником Центробанка", который уговорил перевести 25 тысяч рублей на "безопасный" счет.

Ранее житель Рубцовска лишился 105 тысяч рублей из-за мошенников, предложивших продлить срок действия сим-карты. Деньги он тоже перевел на "безопасный счет".