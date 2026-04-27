В Барнауле девушка "обезопасила" 25 тысяч рублей, когда "продляла" мобильную связь
Перевести деньги ее уговорил "сотрудник Центробанка"
27 апреля 2026, 11:14, ИА Амител
В Барнауле 19-летняя студентка хотела продлить договор сотовой связи, но попалась на старую уловку мошенников, сообщает алтайское МВД.
«Поступил звонок якобы от сотового оператора с требованием продлить договор связи. Отправили код в СМС-сообщении, который она продиктовала», — рассказали в ведомстве.
Далее поступило уведомление о взломе "Госуслуг" с указанием телефона горячей линии. Девушка позвонила, ее соединили с "сотрудником Центробанка", который уговорил перевести 25 тысяч рублей на "безопасный" счет.
Ранее житель Рубцовска лишился 105 тысяч рублей из-за мошенников, предложивших продлить срок действия сим-карты. Деньги он тоже перевел на "безопасный счет".
11:34:05 27-04-2026
Маркировать надо всех этих пострадавших - хотим выражать им сочувствие.
На лоб что-нибудь.
11:36:34 27-04-2026
Сообщество "Действительность" - отказники от принятия решений в телефоне.
13:15:53 27-04-2026
Комментаторы прям такие умные, я тоже себя таковой считала, мне тоже хотели продлить договор, очень убедительно говорят, благо я с новым смартфоном пока не в ладах, пока смс посмотришь. Правда там огромными буквами было написано, чтобы я никому код не говорила. Постанова была очень хорошая.
18:55:29 27-04-2026
Иванна (13:15:53 27-04-2026) Комментаторы прям такие умные, я тоже себя таковой считала, ... Прям правда!