В Барнауле стартует глобальный ремонт проспекта Строителей за 112,4 млн рублей
27 апреля 2026, 11:16, ИА Амител
В Барнауле готовятся к ремонту одной из ключевых и наиболее загруженных магистралей города — проспекта Строителей. В настоящее время администрация города ведет поиск подрядчика для выполнения работ, пишут "Вести Алтай". Соответствующий тендер размещен в единой информационной системе "Закупки".
Начальная стоимость контракта составляет 112,4 млн рублей. Объектом ремонта станет участок проспекта между улицами Челюскинцев и 2-й Строительной.
В рамках контракта подрядчику предстоит выполнить комплекс работ: демонтировать старое дорожное покрытие, в том числе на трамвайных переездах и тротуарах, уложить новый асфальт, отремонтировать горловины колодцев и установить остановочные павильоны.
Прием заявок от потенциальных подрядчиков продлится до 29 апреля, а итоговый выбор исполнителя запланирован на 4 мая. Завершить все ремонтные работы и сдать обновленный участок магистрали необходимо до 15 октября.
Ранее сообщалось, какие дороги перекроют в Барнауле 9 мая — на время празднования Дня Победы. Так, часть проспекта Ленина будет недоступна для проезда транспорта с раннего утра до 15:00.
11:31:43 27-04-2026
Ну вот вам, жители спальников за мостом, наступят юрьи дни.
14:45:39 27-04-2026
Гость (11:31:43 27-04-2026) Ну вот вам, жители спальников за мостом, наступят юрьи дни....
Так и жителям развалюх, в центре, не слаще будет
11:33:42 27-04-2026
Пипец, ваще не проехать будет
11:47:08 27-04-2026
Кто-то опять сядет по-итогу
12:03:28 27-04-2026
500 метров - глобальный ремонт проспекта Строителей за 112,4 млн рублей!
224 000 руб/метр - маловато, всё таки не адронный коллайдер строите.
При СССР за ночь бы уложились.
Делайте ставки сколько будут строить?
12:10:16 27-04-2026
там не ремонтировать нужно а модернизировать, особенно под путепроводом где 4, полосы сливаются в 3,а по факту лезут в 5
13:53:20 27-04-2026
Гость (12:10:16 27-04-2026) там не ремонтировать нужно а модернизировать, особенно под п... Уже нельзя, угловой участок продали(один из), а расширение перекрестка Строителей-Павловский-Советская Армия признали неактуальным на текущий день. Вот прям надысь это было в новостях
14:52:38 27-04-2026
Гость (13:53:20 27-04-2026) Уже нельзя, угловой участок продали(один из), а расширение п... Интересно, как бы ты его расширил?
12:18:32 27-04-2026
Пущу мальчёнок будут ставки принимать в пробке на дату окончания ремонта.
Даже в цыган переодевать не стану.
Машин тьма, жара-пылища - воду замороженную и не только продавать буду.
09:56:24 28-04-2026
Надо продлевать Молодёжную до Власихинской, там 500м дороги надо сделать и тогда разгрузится перекрёсток Строителей-Павловский и можно будет нормально ремонтировать Строителей без коллапса