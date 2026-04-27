В Барнауле стартует глобальный ремонт проспекта Строителей за 112,4 млн рублей

27 апреля 2026, 11:16, ИА Амител

Автомобили на выделенной полосе проспекта Строителей в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле готовятся к ремонту одной из ключевых и наиболее загруженных магистралей города — проспекта Строителей. В настоящее время администрация города ведет поиск подрядчика для выполнения работ, пишут "Вести Алтай". Соответствующий тендер размещен в единой информационной системе "Закупки".

Начальная стоимость контракта составляет 112,4 млн рублей. Объектом ремонта станет участок проспекта между улицами Челюскинцев и 2-й Строительной.

В рамках контракта подрядчику предстоит выполнить комплекс работ: демонтировать старое дорожное покрытие, в том числе на трамвайных переездах и тротуарах, уложить новый асфальт, отремонтировать горловины колодцев и установить остановочные павильоны.

Прием заявок от потенциальных подрядчиков продлится до 29 апреля, а итоговый выбор исполнителя запланирован на 4 мая. Завершить все ремонтные работы и сдать обновленный участок магистрали необходимо до 15 октября.

Ранее сообщалось, какие дороги перекроют в Барнауле 9 мая — на время празднования Дня Победы. Так, часть проспекта Ленина будет недоступна для проезда транспорта с раннего утра до 15:00.