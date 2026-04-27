В Барнауле стартует глобальный ремонт проспекта Строителей за 112,4 млн рублей

В рамках контракта подрядчику предстоит выполнить комплекс работ

27 апреля 2026, 11:16, ИА Амител

Автомобили на выделенной полосе проспекта Строителей в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле готовятся к ремонту одной из ключевых и наиболее загруженных магистралей города — проспекта Строителей. В настоящее время администрация города ведет поиск подрядчика для выполнения работ, пишут "Вести Алтай". Соответствующий тендер размещен в единой информационной системе "Закупки".

Начальная стоимость контракта составляет 112,4 млн рублей. Объектом ремонта станет участок проспекта между улицами Челюскинцев и 2-й Строительной.

В рамках контракта подрядчику предстоит выполнить комплекс работ: демонтировать старое дорожное покрытие, в том числе на трамвайных переездах и тротуарах, уложить новый асфальт, отремонтировать горловины колодцев и установить остановочные павильоны.

Прием заявок от потенциальных подрядчиков продлится до 29 апреля, а итоговый выбор исполнителя запланирован на 4 мая. Завершить все ремонтные работы и сдать обновленный участок магистрали необходимо до 15 октября.

Ранее сообщалось, какие дороги перекроют в Барнауле 9 мая — на время празднования Дня Победы. Так, часть проспекта Ленина будет недоступна для проезда транспорта с раннего утра до 15:00.

Комментарии 10

Гость

11:31:43 27-04-2026

Ну вот вам, жители спальников за мостом, наступят юрьи дни.

Гость

14:45:39 27-04-2026

Гость (11:31:43 27-04-2026) Ну вот вам, жители спальников за мостом, наступят юрьи дни....
Так и жителям развалюх, в центре, не слаще будет

Гость

11:33:42 27-04-2026

Пипец, ваще не проехать будет

Гость

11:47:08 27-04-2026

Кто-то опять сядет по-итогу

Вежливый Человек

12:03:28 27-04-2026

500 метров - глобальный ремонт проспекта Строителей за 112,4 млн рублей!
224 000 руб/метр - маловато, всё таки не адронный коллайдер строите.
При СССР за ночь бы уложились.
Делайте ставки сколько будут строить?

Гость

12:10:16 27-04-2026

там не ремонтировать нужно а модернизировать, особенно под путепроводом где 4, полосы сливаются в 3,а по факту лезут в 5

Гость

13:53:20 27-04-2026

Гость (12:10:16 27-04-2026) там не ремонтировать нужно а модернизировать, особенно под п... Уже нельзя, угловой участок продали(один из), а расширение перекрестка Строителей-Павловский-Советская Армия признали неактуальным на текущий день. Вот прям надысь это было в новостях

Афиноген

14:52:38 27-04-2026

Гость (13:53:20 27-04-2026) Уже нельзя, угловой участок продали(один из), а расширение п... Интересно, как бы ты его расширил?

Вежливый Человек

12:18:32 27-04-2026

Пущу мальчёнок будут ставки принимать в пробке на дату окончания ремонта.
Даже в цыган переодевать не стану.
Машин тьма, жара-пылища - воду замороженную и не только продавать буду.

Гость

09:56:24 28-04-2026

Надо продлевать Молодёжную до Власихинской, там 500м дороги надо сделать и тогда разгрузится перекрёсток Строителей-Павловский и можно будет нормально ремонтировать Строителей без коллапса

