Суд арестовал соучастника покушения на генерала Алексеева
Ему вменили посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов
11 февраля 2026, 20:00, ИА Амител
Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал на два месяца Виктора Васина — соучастника покушения на замглавы Главного управления Генштаба генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, сообщает РИА Новости.
«Срок ареста установлен до 6 апреля», — передает агентство.
В суде фигурант раскаялся в преступлении и заявил, что не планирует бежать от следствия. Адвокат обвиняемого сообщил, что Васин сотрудничает со следствием и дает показания на других фигурантов.
Виктора Васина задержали 8 февраля. Во время допроса он рассказал, что арендовал квартиру для исполнителя покушения Любомира Корбы. Также фигурант оплачивал нападавшему проезд в общественном транспорте.
20:52:32 11-02-2026
А кто базами генеральскими (жильё транспорт , родня...) приторговывал хохлам, не будут арестовывать?
С хохлами ясно, "алигер ком алигер"
А предлатель свой страшнее врага
22:15:28 11-02-2026
При такой должности живет где попало, при этом многие догадываются чем он занимается. Недогляд. Однако.
08:01:32 12-02-2026
Странный случай - "старики разбушевались".