Суд арестовал соучастника покушения на генерала Алексеева

Ему вменили посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов

11 февраля 2026, 20:00, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал на два месяца Виктора Васина — соучастника покушения на замглавы Главного управления Генштаба генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, сообщает РИА Новости.

«Срок ареста установлен до 6 апреля», — передает агентство.

В суде фигурант раскаялся в преступлении и заявил, что не планирует бежать от следствия. Адвокат обвиняемого сообщил, что Васин сотрудничает со следствием и дает показания на других фигурантов.

Виктора Васина задержали 8 февраля. Во время допроса он рассказал, что арендовал квартиру для исполнителя покушения Любомира Корбы. Также фигурант оплачивал нападавшему проезд в общественном транспорте.