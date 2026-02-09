ФСБ раскрыла новые сведения о покушении на генерала Алексеева

Задержанные за покушение — исполнитель и его пособник — признали вину

09 февраля 2026, 15:13, ИА Амител

Генерал-лейтенант Владимир Алексеев / Фото: кадр из видео в Telegram-канале Минобороны России

ФСБ России сообщила о признании вины двумя гражданами, задержанными по делу о покушении на генерала Владимира Алексеева, сообщает ТАСС.

По данным ведомства, под стражу взяты граждане РФ Любомир Корба (1960 года рождения) и Виктор Васин (1959 года рождения).

В официальном сообщении ФСБ уточняется, что задержанные не только признали свою причастность к преступлению, но и дали подробные показания об обстоятельствах подготовки покушения.

Целью злоумышленников было убийство генерал‑лейтенанта Владимира Алексеева — первого заместителя начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

Согласно информации ФСБ, преступление готовилось по заданию Службы безопасности Украины. В настоящее время следственные действия продолжаются, устанавливаются все детали произошедшего и возможные соучастники.

Так, в августе 2025 года Служба безопасности Украины привлекла к сотрудничеству гражданина России по имени Любомир Корба. Он даже принял участие в тренировках по стрельбе, которые проходили на территории полигона в Киеве.

Перед Корбой была поставлена задача совершить покушение на генерала Алексеева. За убийство обещали 30 тысяч долларов. Помимо этого, он занимался сбором информации о местонахождении других высших военных чинов в Москве.

Напомним, нападение на генерала было совершено 6 февраля с применением огнестрельного оружия. Злоумышленник выпустил в потерпевшего не менее трех пуль.

После совершения преступления нападавший сумел в течение нескольких часов выехать за пределы страны. Позднее он был задержан в Дубае.

Пострадавший генерал был незамедлительно доставлен в одну из московских больниц, где ему оказали экстренную медицинскую помощь.

