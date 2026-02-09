ФСБ раскрыла новые сведения о покушении на генерала Алексеева
Задержанные за покушение — исполнитель и его пособник — признали вину
09 февраля 2026, 15:13, ИА Амител
ФСБ России сообщила о признании вины двумя гражданами, задержанными по делу о покушении на генерала Владимира Алексеева, сообщает ТАСС.
По данным ведомства, под стражу взяты граждане РФ Любомир Корба (1960 года рождения) и Виктор Васин (1959 года рождения).
В официальном сообщении ФСБ уточняется, что задержанные не только признали свою причастность к преступлению, но и дали подробные показания об обстоятельствах подготовки покушения.
Целью злоумышленников было убийство генерал‑лейтенанта Владимира Алексеева — первого заместителя начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.
Согласно информации ФСБ, преступление готовилось по заданию Службы безопасности Украины. В настоящее время следственные действия продолжаются, устанавливаются все детали произошедшего и возможные соучастники.
Так, в августе 2025 года Служба безопасности Украины привлекла к сотрудничеству гражданина России по имени Любомир Корба. Он даже принял участие в тренировках по стрельбе, которые проходили на территории полигона в Киеве.
Перед Корбой была поставлена задача совершить покушение на генерала Алексеева. За убийство обещали 30 тысяч долларов. Помимо этого, он занимался сбором информации о местонахождении других высших военных чинов в Москве.
Напомним, нападение на генерала было совершено 6 февраля с применением огнестрельного оружия. Злоумышленник выпустил в потерпевшего не менее трех пуль.
После совершения преступления нападавший сумел в течение нескольких часов выехать за пределы страны. Позднее он был задержан в Дубае.
Пострадавший генерал был незамедлительно доставлен в одну из московских больниц, где ему оказали экстренную медицинскую помощь.
