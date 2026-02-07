Киллер, стрелявший в генерала ГРУ Алексеева, был задержан в Дубае

Его поймали вместе с сообщником

07 февраля 2026, 17:25, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Силами правоохранителей был задержан наемник, совершивший покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, стрелявшего в него. Киллер и его сообщник в данный момент транспортируются из Дубая в Москву.

Попытка убийства 65-летнего российского генерала имела место утром 6 февраля. Инцидент произошел на лестничной клетке его многоквартирного дома, расположенного на Волоколамском шоссе. Атакующий трижды выстрелил в старшего офицера, при этом ранения затронули жизненно важные органы. В настоящее время Алексеев находится в реанимационном отделении, он уже пришел в себя и может говорить. Однако его состояние оценивается как стабильно тяжелое.