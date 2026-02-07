Киллер, стрелявший в генерала ГРУ Алексеева, был задержан в Дубае
Его поймали вместе с сообщником
07 февраля 2026, 17:25, ИА Амител
Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Силами правоохранителей был задержан наемник, совершивший покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, стрелявшего в него. Киллер и его сообщник в данный момент транспортируются из Дубая в Москву.
Попытка убийства 65-летнего российского генерала имела место утром 6 февраля. Инцидент произошел на лестничной клетке его многоквартирного дома, расположенного на Волоколамском шоссе. Атакующий трижды выстрелил в старшего офицера, при этом ранения затронули жизненно важные органы. В настоящее время Алексеев находится в реанимационном отделении, он уже пришел в себя и может говорить. Однако его состояние оценивается как стабильно тяжелое.
18:32:32 07-02-2026
ну умеют же работать спецслужбы когда надо.
18:36:02 07-02-2026
Оперативно. Молодцы!
18:55:01 07-02-2026
хорошо сработали.молодцы
02:07:21 08-02-2026
виктор (18:55:01 07-02-2026) хорошо сработали.молодцы... Ничего сложного. В Китае бы они до аэропорта (вокзала) не успели бы добраться. В наш век высоких технологий не человек ищет, а роботы. Это же очевидно.
07:53:45 08-02-2026
Гость (02:07:21 08-02-2026) Ничего сложного. В Китае бы они до аэропорта (вокзала) не ус... Этих взяли при посадке самолета. Не хуже, чем в твоём Китае.
17:58:29 08-02-2026
Хорошо бы создать условия, при которых к командному составу ни киллеры, ни "журналисты" не могли приблизиться, а захват бы произошел хотя бы на втором выстреле, а третьего в принципе не могло случиться.
Но ведь столько крику подымет свободолюбивый люд, что его свобод лишают. Уже ведь обывателя резать и стрелять начали в произвольных местах, но каждый раз виновные криком назначаются бояре и иноземцы. Это есть ересь навязанная, безграмотная и свободолюбивая. Все видят угрозу внушения в телевизоре, а в интернетах нам только умные и добрые встречаются. Сами себе судья... суеверные и наивные
10:21:46 09-02-2026
Гость (17:58:29 08-02-2026) Хорошо бы создать условия, при которых к командному составу ...
А каким боком это касается "свободолюбивый люд"? Вот пусть генералы и военкоры ходят с охраной и живут в ЗАТО. Это же непосредственно их касается.
09:09:00 10-02-2026
Гость (10:21:46 09-02-2026) А каким боком это касается "свободолюбивый люд"? Вот пус... Это касается не только их жизни.
Много рисков должно учитываться, в том числе их семьи.
А "ходят с охраной" тоже бесследно для окружающих пройти не сможет, от гундежа что они себе позволяют на наши налоги, до лицом в землю при безобидной несвоевременной попытке достать телефон из внутреннего кармана.
При повышении уровня безопасности процент недовольных сразу повысится
10:26:41 09-02-2026
странно что ломанулись не в страны откуда нет выдачи. лохи какие-то.