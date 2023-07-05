НОВОСТИОбщество

Томенко рассказал о решении проблемы с общежитием в Рубцовске

Из-за банкротства предприятия жильцов выгоняют из комнат

05 июля 2023, 16:39, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о том, как решается вопрос проблемного общежития в Рубцовске. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Из-за банкротства гостиничного комплекса "Алей" людей выселяют из общежития, принадлежащего компании. Большинство жильцов это пенсионеры и маломобильные люди, оставлять которых на улице нельзя.

"Этот вопрос обсуждался в том числе и во время моей последней рабочей поездки в Рубцовск. Поручил своим заместителям и мэрии Рубцовска решить этот вопрос", - написал Томенко.

Сейчас людей готовы заселить в общежитие по адресу Громова, 30. Для этого нужно лично обратиться в отдел по учету и распределению жилых помещений управления мэрии на Ленина, 117.

Мест, по словам Томенко, должно хватить всем.

Рубцовск

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

16:42:37 05-07-2023

Опять Петрович запиарился)))))))))

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мария

20:18:16 05-07-2023

Гость (16:42:37 05-07-2023) Опять Петрович запиарился)))))))))... А в чем здесь пиар Петровича? Это его работа решать сложные вопросы жителей края.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Александр

08:34:14 06-07-2023

Скоро будет большая площадь

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров