Томенко рассказал о решении проблемы с общежитием в Рубцовске

Из-за банкротства предприятия жильцов выгоняют из комнат

05 июля 2023, 16:39, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о том, как решается вопрос проблемного общежития в Рубцовске. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Из-за банкротства гостиничного комплекса "Алей" людей выселяют из общежития, принадлежащего компании. Большинство жильцов это пенсионеры и маломобильные люди, оставлять которых на улице нельзя.

"Этот вопрос обсуждался в том числе и во время моей последней рабочей поездки в Рубцовск. Поручил своим заместителям и мэрии Рубцовска решить этот вопрос", - написал Томенко.

Сейчас людей готовы заселить в общежитие по адресу Громова, 30. Для этого нужно лично обратиться в отдел по учету и распределению жилых помещений управления мэрии на Ленина, 117.

Мест, по словам Томенко, должно хватить всем.