Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине за "пару месяцев"
Американский лидер уверен, что российское руководство хочет вести дела с США
03 ноября 2025, 15:59, ИА Амител
Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский конфликт можно урегулировать за "пару месяцев". Об этом он рассказал в интервью телеканалу CBS News.
«Да, я думаю, что мы этого добьемся», – ответил он на вопрос о том, можно ли разрешить конфликт в течение "пары месяцев".
Глава Белого дома выразил уверенность в том, что российское руководство хочет "вести дела с США". Также он фактически признал, что США и Запад недооценивали руководство РФ в контексте кризиса на Украине.
«У нас было на нашей планете девять войн. Я добился завершения восьми из них. Осталась одна – Россия – Украина», – отметил Трамп.
Ранее американский лидер пообещал отправить Киеву ракеты Tomahawk, если украинский конфликт не завершится. Однако в ходе "прямой и честной" беседы с Зеленским он дал понять, что тот не получит оружие, "по крайней мере сейчас". Затем Трамп заявил, что его позиция по этому вопросу все еще может измениться.
16:24:24 03-11-2025
Один Дональд старается за мир
16:34:22 03-11-2025
Можно контракт идти подписывать?
У меня так знакомый ушёл, после прошлого его заявления
18:01:52 03-11-2025
Трепло, коих свет не видывал.
18:50:21 03-11-2025
Чутье у него сильное. Подходит "урегулировать", когда конфликт подходит к концу и без него закончился бы. Но почему бы не снять сливки? Америка во всех войнах сливки снимает, коммерческий подход к вооруженным конфликтам. Сейчас Трамп обе стороны "помирит", потом заключит сделку с ними, выгодную только ему.
19:09:10 03-11-2025
Пацан сказал - пацан сделал. Пацан не сделал - снова сказал.
02:02:16 04-11-2025
Собакам не грех скормить столь неуёмно болтливый язык! Забыл уже пустобрёх, как зычно брался унять кошмар межславянской грызни в течение суток?
12:22:57 05-11-2025
Да-да, про один день мы уже заценили :-)