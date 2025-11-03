НОВОСТИПолитика

Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине за "пару месяцев"

Американский лидер уверен, что российское руководство хочет вести дела с США

03 ноября 2025, 15:59, ИА Амител

Дональд Трамп во время выступления с речью на "Саммите мира" в Шарм-эш-Шейхе / Фото: Amr Nabil / ТАСС
Дональд Трамп во время выступления с речью на "Саммите мира" в Шарм-эш-Шейхе / Фото: Amr Nabil / ТАСС

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский конфликт можно урегулировать за "пару месяцев". Об этом он рассказал в интервью телеканалу CBS News.

«Да, я думаю, что мы этого добьемся», – ответил он на вопрос о том, можно ли разрешить конфликт в течение "пары месяцев".

Глава Белого дома выразил уверенность в том, что российское руководство хочет "вести дела с США". Также он фактически признал, что США и Запад недооценивали руководство РФ в контексте кризиса на Украине.

«У нас было на нашей планете девять войн. Я добился завершения восьми из них. Осталась одна – Россия – Украина», – отметил Трамп.

Ранее американский лидер пообещал отправить Киеву ракеты Tomahawk, если украинский конфликт не завершится. Однако в ходе "прямой и честной" беседы с Зеленским он дал понять, что тот не получит оружие, "по крайней мере сейчас". Затем Трамп заявил, что его позиция по этому вопросу все еще может измениться.

Дональд Трамп / Фото: Alex Brandon / ТАСС

Трамп: США отправят Киеву ракеты Tomahawk, если украинский конфликт не завершится

Американский лидер не исключил, что предупредит о поставках оружия Владимира Путина
НОВОСТИПолитика
Россия Политика украина Мир Дональд Трамп

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

16:24:24 03-11-2025

Один Дональд старается за мир

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:34:22 03-11-2025

Можно контракт идти подписывать?
У меня так знакомый ушёл, после прошлого его заявления

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:01:52 03-11-2025

Трепло, коих свет не видывал.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

18:50:21 03-11-2025

Чутье у него сильное. Подходит "урегулировать", когда конфликт подходит к концу и без него закончился бы. Но почему бы не снять сливки? Америка во всех войнах сливки снимает, коммерческий подход к вооруженным конфликтам. Сейчас Трамп обе стороны "помирит", потом заключит сделку с ними, выгодную только ему.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пузырек

19:09:10 03-11-2025

Пацан сказал - пацан сделал. Пацан не сделал - снова сказал.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

02:02:16 04-11-2025

Собакам не грех скормить столь неуёмно болтливый язык! Забыл уже пустобрёх, как зычно брался унять кошмар межславянской грызни в течение суток?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:22:57 05-11-2025

Да-да, про один день мы уже заценили :-)

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров