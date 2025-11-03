Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине за "пару месяцев"

Американский лидер уверен, что российское руководство хочет вести дела с США

03 ноября 2025, 15:59, ИА Амител

Дональд Трамп во время выступления с речью на "Саммите мира" в Шарм-эш-Шейхе / Фото: Amr Nabil / ТАСС

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский конфликт можно урегулировать за "пару месяцев". Об этом он рассказал в интервью телеканалу CBS News.

«Да, я думаю, что мы этого добьемся», – ответил он на вопрос о том, можно ли разрешить конфликт в течение "пары месяцев".

Глава Белого дома выразил уверенность в том, что российское руководство хочет "вести дела с США". Также он фактически признал, что США и Запад недооценивали руководство РФ в контексте кризиса на Украине.

«У нас было на нашей планете девять войн. Я добился завершения восьми из них. Осталась одна – Россия – Украина», – отметил Трамп.

Ранее американский лидер пообещал отправить Киеву ракеты Tomahawk, если украинский конфликт не завершится. Однако в ходе "прямой и честной" беседы с Зеленским он дал понять, что тот не получит оружие, "по крайней мере сейчас". Затем Трамп заявил, что его позиция по этому вопросу все еще может измениться.