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Утильсбор на автомобили поднимут на 85 процентов

Сейчас базовая ставка для расчёта утильсбора составляет 20 тысяч рублей

16 июля 2024, 22:20, ИА Амител

Автомобили / Фото: pxhere.com/ru/photo/1329697
Автомобили / Фото: pxhere.com/ru/photo/1329697

С 1 октября 2024 года утилизационный сбор на автомобили намерены увеличить на 70-85%, а затем индексировать его каждый год. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на проект постановления правительства, который сейчас находится на общественном обсуждении.

Согласно документу, который хотят ввести в действие 1 октября, коэффициент расчета утилизационного сбора для автомобилей с двигателями объемом от 1 до 2 литров при первом повышении увеличится на 85%. Сейчас он составляет 15,03, а после повышения будет равен 27,81. Также планируется рост утильсбора и для других категорий транспорта.

До 2030 года размер утильсбора хотят увеличить в 3,9 раза от текущего уровня, подняв коэффициент его расчета до 58,62.

Сейчас базовая ставка для расчета утильсбора составляет 20 тысяч рублей. По действующим правилам производитель или импортер (юридическое лицо) уплачивает за легковой автомобиль 300,6 тысячи рублей сбора. После ближайшего повышения эта сумма может увеличиться до 556,2 тысячи рублей.

Авто законы

Комментарии 7

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Сергей

22:43:53 16-07-2024

Отличная новость!!! 👍👏👏👏

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Мусик

11:41:49 17-07-2024

Сергей (22:43:53 16-07-2024) Отличная новость!!! 👍👏👏👏... прекрасная. подозреваю, что китайцы кинутся локализоваться... да?

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Гость

00:10:36 17-07-2024

Всё для фронта, всё для победы...

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Гость

00:23:31 17-07-2024

Ну давайте на наших корытах кататься будем. И так какаху делали и нет чтобы качество повышать, просто будем конкурентов давить. Финиш!

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Гость

09:46:14 17-07-2024

Пусть сначала отчитаются куда пошли уже собранные деньги! Где заводы по переработке покрышек? Выбрасывать их нельзя! Использовать на придомовых территориях нельзя! Куда их девать??? Лишь бы людей оббирать!

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Гость

11:11:12 17-07-2024

Гость (09:46:14 17-07-2024) Пусть сначала отчитаются куда пошли уже собранные деньги! Гд... какая переработка, "утильсбор" переводится как "заградительная пошлина"

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Гость

10:15:23 17-07-2024

Придумали же как из воздуха бабло получать

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