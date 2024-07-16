Утильсбор на автомобили поднимут на 85 процентов
Сейчас базовая ставка для расчёта утильсбора составляет 20 тысяч рублей
16 июля 2024, 22:20, ИА Амител
С 1 октября 2024 года утилизационный сбор на автомобили намерены увеличить на 70-85%, а затем индексировать его каждый год. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на проект постановления правительства, который сейчас находится на общественном обсуждении.
Согласно документу, который хотят ввести в действие 1 октября, коэффициент расчета утилизационного сбора для автомобилей с двигателями объемом от 1 до 2 литров при первом повышении увеличится на 85%. Сейчас он составляет 15,03, а после повышения будет равен 27,81. Также планируется рост утильсбора и для других категорий транспорта.
До 2030 года размер утильсбора хотят увеличить в 3,9 раза от текущего уровня, подняв коэффициент его расчета до 58,62.
Сейчас базовая ставка для расчета утильсбора составляет 20 тысяч рублей. По действующим правилам производитель или импортер (юридическое лицо) уплачивает за легковой автомобиль 300,6 тысячи рублей сбора. После ближайшего повышения эта сумма может увеличиться до 556,2 тысячи рублей.
22:43:53 16-07-2024
Отличная новость!!! 👍👏👏👏
11:41:49 17-07-2024
Сергей (22:43:53 16-07-2024) Отличная новость!!! 👍👏👏👏... прекрасная. подозреваю, что китайцы кинутся локализоваться... да?
00:10:36 17-07-2024
Всё для фронта, всё для победы...
00:23:31 17-07-2024
Ну давайте на наших корытах кататься будем. И так какаху делали и нет чтобы качество повышать, просто будем конкурентов давить. Финиш!
09:46:14 17-07-2024
Пусть сначала отчитаются куда пошли уже собранные деньги! Где заводы по переработке покрышек? Выбрасывать их нельзя! Использовать на придомовых территориях нельзя! Куда их девать??? Лишь бы людей оббирать!
11:11:12 17-07-2024
Гость (09:46:14 17-07-2024) Пусть сначала отчитаются куда пошли уже собранные деньги! Гд... какая переработка, "утильсбор" переводится как "заградительная пошлина"
10:15:23 17-07-2024
Придумали же как из воздуха бабло получать