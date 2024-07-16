Утильсбор на автомобили поднимут на 85 процентов

Сейчас базовая ставка для расчёта утильсбора составляет 20 тысяч рублей

16 июля 2024, 22:20, ИА Амител

Автомобили / Фото: pxhere.com/ru/photo/1329697

С 1 октября 2024 года утилизационный сбор на автомобили намерены увеличить на 70-85%, а затем индексировать его каждый год. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на проект постановления правительства, который сейчас находится на общественном обсуждении.

Согласно документу, который хотят ввести в действие 1 октября, коэффициент расчета утилизационного сбора для автомобилей с двигателями объемом от 1 до 2 литров при первом повышении увеличится на 85%. Сейчас он составляет 15,03, а после повышения будет равен 27,81. Также планируется рост утильсбора и для других категорий транспорта.

До 2030 года размер утильсбора хотят увеличить в 3,9 раза от текущего уровня, подняв коэффициент его расчета до 58,62.

Сейчас базовая ставка для расчета утильсбора составляет 20 тысяч рублей. По действующим правилам производитель или импортер (юридическое лицо) уплачивает за легковой автомобиль 300,6 тысячи рублей сбора. После ближайшего повышения эта сумма может увеличиться до 556,2 тысячи рублей.