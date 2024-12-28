В Барнауле 28 декабря убирает снег 81 машина
Из-за непогоды дорожники перешли на продленный график работы
28 декабря 2024, 13:00, ИА Амител
В Барнауле дорожники "Автодорстроя" готовы к работе в непогоду, сообщили в администрации города.
28 декабря на Алтайский край обрушились метели и снегопады. По прогнозу, штормовое предупреждение продлится до ночи 29 декабря.
"На сутки 28-29 декабря дорожные бригады перешли на продленный график работы. Специалисты дорожной службы города постоянно мониторят состояние улично-дорожной сети, готовы оперативно реагировать на изменения погодных условий", – рассказали в мэрии.
Днем 28 декабря на дорогах и тротуарах работает 81 единица техники и 133 дорожных рабочих. Рабочие убирают и вывозят снег, а также обрабатывают поверхности противогололедными материалами.
Водителей просят выбирать скорость в соответствии с погодой и быть осторожными на дорогах.
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