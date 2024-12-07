В Барнауле 7 декабря убирают снег 54 машины

Чистят дороги, тротуары и остановки

07 декабря 2024, 14:59, ИА Амител

Уборка снега / Фото: t.me/barnaul_org

В Барнауле днем 7 декабря снег с улиц города убирают 54 единицы техники и 126 дорожников, сообщили в мэрии.

Рабочие прометают тротуары, обрабатывают их противогололедными материалами и чистят остановочные павильоны.

Эти работы проходят во всех районах города.

По прогнозу, 7 декабря в Барнауле до -5 градусов и небольшой снег.