В Барнауле 7 декабря убирают снег 54 машины
Чистят дороги, тротуары и остановки
07 декабря 2024, 14:59, ИА Амител
Уборка снега / Фото: t.me/barnaul_org
В Барнауле днем 7 декабря снег с улиц города убирают 54 единицы техники и 126 дорожников, сообщили в мэрии.
Рабочие прометают тротуары, обрабатывают их противогололедными материалами и чистят остановочные павильоны.
Эти работы проходят во всех районах города.
По прогнозу, 7 декабря в Барнауле до -5 градусов и небольшой снег.
18:38:42 07-12-2024
Вот это да, вот это да, это где же такое происходит? Прометают, убирают, вычищают.