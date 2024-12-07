НОВОСТИОбщество

В Барнауле 7 декабря убирают снег 54 машины

Чистят дороги, тротуары и остановки

07 декабря 2024, 14:59, ИА Амител

Уборка снега / Фото: t.me/barnaul_org
Уборка снега / Фото: t.me/barnaul_org

В Барнауле днем 7 декабря снег с улиц города убирают 54 единицы техники и 126 дорожников, сообщили в мэрии.

Рабочие прометают тротуары, обрабатывают их противогололедными материалами и чистят остановочные павильоны.

Эти работы проходят во всех районах города.

По прогнозу, 7 декабря в Барнауле до -5 градусов и небольшой снег.

Барнаул Уборка снега

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

18:38:42 07-12-2024

Вот это да, вот это да, это где же такое происходит? Прометают, убирают, вычищают.

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров