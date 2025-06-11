В Барнауле обработают 36 парков, скверов и аллей от комаров

На некоторых общественных пространствах эти работы уже выполнили

11 июня 2025, 13:40, ИА Амител

Обработка от комаров / Фото: мэрия Барнаула

В Барнауле с 9 июня сотрудники учреждения "Благоустройство и озеленение" начали первичную обработку парков, скверов и аллей от комаров.

Как сообщили в мэрии, 10 июня специалисты провели работы на следующих общественных территориях:

Мизюлинская роща;

сквер Химиков;

сквер имени Германа Титова;

сквер Киры Баева;

Обской бульвар;

аллея на Профинтерна;

площадь Мира;

площадь Народная и другие участки.

Работы также пройдут в Нагорном парке, на аллее по проспекту Ленина, в парке им. Ленина и так далее. Всего обработают 36 общественных пространств.

"Информацию о проведении обработки размещают на временных стендах. В течение нескольких дней после обработки жителям необходимо воздержаться от длительных прогулок с детьми и животными по газонной части и под кронами деревьев на обработанных территориях", – указали в пресс-службе.

Также отметили, что от комаров территории обрабатывают подрядчики по контрактам с районными администрациями.

На прошлой неделе в Барнауле обработали от комаров десять прибрежных зон.