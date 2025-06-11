В Барнауле обработают 36 парков, скверов и аллей от комаров
На некоторых общественных пространствах эти работы уже выполнили
11 июня 2025, 13:40, ИА Амител
В Барнауле с 9 июня сотрудники учреждения "Благоустройство и озеленение" начали первичную обработку парков, скверов и аллей от комаров.
Как сообщили в мэрии, 10 июня специалисты провели работы на следующих общественных территориях:
- Мизюлинская роща;
- сквер Химиков;
- сквер имени Германа Титова;
- сквер Киры Баева;
- Обской бульвар;
- аллея на Профинтерна;
- площадь Мира;
- площадь Народная и другие участки.
Работы также пройдут в Нагорном парке, на аллее по проспекту Ленина, в парке им. Ленина и так далее. Всего обработают 36 общественных пространств.
"Информацию о проведении обработки размещают на временных стендах. В течение нескольких дней после обработки жителям необходимо воздержаться от длительных прогулок с детьми и животными по газонной части и под кронами деревьев на обработанных территориях", – указали в пресс-службе.
Также отметили, что от комаров территории обрабатывают подрядчики по контрактам с районными администрациями.
На прошлой неделе в Барнауле обработали от комаров десять прибрежных зон.
13:59:30 11-06-2025
Нужно стрекоз экспортировать. Пусть комаров едят
15:05:15 11-06-2025
Только не экспортировать, а импортировать.
Проблема в том, что всех стрекоз потравили. Когда травим комаров, то травим и стрекоз
15:19:57 11-06-2025
Стрекозы появляются ПОЗЖЕ комаров.
03:21:08 12-06-2025
И где результат? Рои комаров роятся. Ну посмотрим.