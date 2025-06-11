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В Барнауле обработают 36 парков, скверов и аллей от комаров

На некоторых общественных пространствах эти работы уже выполнили

11 июня 2025, 13:40, ИА Амител

Обработка от комаров / Фото: мэрия Барнаула
Обработка от комаров / Фото: мэрия Барнаула

В Барнауле с 9 июня сотрудники учреждения "Благоустройство и озеленение" начали первичную обработку парков, скверов и аллей от комаров.

Как сообщили в мэрии, 10 июня специалисты провели работы на следующих общественных территориях:

  • Мизюлинская роща;
  • сквер Химиков;
  • сквер имени Германа Титова;
  • сквер Киры Баева;
  • Обской бульвар;
  • аллея на Профинтерна;
  • площадь Мира;
  • площадь Народная и другие участки.

Работы также пройдут в Нагорном парке, на аллее по проспекту Ленина, в парке им. Ленина и так далее. Всего обработают 36 общественных пространств.

"Информацию о проведении обработки размещают на временных стендах. В течение нескольких дней после обработки жителям необходимо воздержаться от длительных прогулок с детьми и животными по газонной части и под кронами деревьев на обработанных территориях", – указали в пресс-службе.

Также отметили, что от комаров территории обрабатывают подрядчики по контрактам с районными администрациями.

На прошлой неделе в Барнауле обработали от комаров десять прибрежных зон.

Барнаул комары

Комментарии 4

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Гость

13:59:30 11-06-2025

Нужно стрекоз экспортировать. Пусть комаров едят

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IL-2

15:05:15 11-06-2025

Только не экспортировать, а импортировать.
Проблема в том, что всех стрекоз потравили. Когда травим комаров, то травим и стрекоз

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Гость

15:19:57 11-06-2025

Стрекозы появляются ПОЗЖЕ комаров.

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Барнаулец с парка

03:21:08 12-06-2025

И где результат? Рои комаров роятся. Ну посмотрим.

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