К примеру, часть проспекта Ленина перекроют с раннего утра до 15:00

24 апреля 2026, 10:44, ИА Амител

Парад Победы в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле в день празднования 81-летия Победы в Великой Отечественной войне перекроют несколько участков дорог в центре города, сообщает мэрия.

«Будет прекращено движение транспорта с раннего утра до 15:00 на четной проезжей части проспекта Ленина — от проспекта Строителей до улицы Гоголя. А также по нечетной проезжей части проспекта Ленина — от проспекта Строителей до улицы Короленко», — предупредили в администрации.

В связи с построением колонн войск Барнаульского гарнизона до 12:00 будет прекращено движение транспорта на проезжей части улицы Чкалова — от проспекта Комсомольского до проспекта Ленина.

Для проведения шествия "Бессмертного полка" до 13:00 будет прекращено движение на проезжей части улицы Молодежной — от проспекта Социалистического до здания № 20 по улице Молодежной.

Перекрытие дорог 9 мая в Барнауле / Инфографика: amic.ru

Напомним, для построения в колонну "Бессмертного полка" и обеспечения мер безопасности будет организовано три контрольно-пропускных пункта, где будут дежурить сотрудники полиции.

Кстати, главной площадкой празднования Дня Победы в Барнауле станет набережная Оби. Торжества начнутся в 16:00, а завершатся салютом в 22:00.