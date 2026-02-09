НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле припаркованный автомобиль провалился вместе с асфальтом

Провал произошел из-за повреждения на водопроводе

09 февраля 2026, 08:48, ИА Амител

Провал асфальта в Барнауле / Фото: @barnaul22
Провал асфальта в Барнауле / Фото: @barnaul22

В Барнауле на улице Малахова, 146, обрушился асфальт вместе с припаркованным автомобилем. О происшествии сообщил Telegram‑канал Barnaul 22.

Инцидент случился 7 февраля. По свидетельствам очевидца, одна машина оказалась передними колесами в образовавшейся яме, а вторая стояла буквально "на грани" падения. Владельцам автомобилей пришлось экстренно вызывать сотрудников МЧС.

В компании "Росводоканал Барнаул" пояснили, что провал возник из‑за повреждения на водопроводе диаметром 200 мм.

Специалисты оперативно прибыли на место, засыпали и огородили опасную яму, а также провели чистку камеры. Ремонт поврежденного трубопровода провели 8 февраля. 

Ранее сообщалось, что в Барнауле на улице Георгия Исакова временно отключат холодную воду для планового ремонта.

Комментарии 9

Гость

09:10:54 09-02-2026

Водопровод не могут нормально засыпать, а лезут Ковш засыпать.

Гость

10:17:39 09-02-2026

Гость (09:10:54 09-02-2026) Водопровод не могут нормально засыпать, а лезут Ковш засыпат... Это другое!!! :)

Гость

16:24:29 09-02-2026

Гость (10:17:39 09-02-2026) Это другое!!! :)...
Что ни день,то новости с этим водопроводом.
Человейников понастроили,трубы старые не справляются.

Гость

11:11:16 09-02-2026

До чего дожили! Плашек пять восьмых достать не мог! Нет! Нет у них! А трамвай собираются пускать!

Гость

12:19:56 09-02-2026

Гость (09:10:54 09-02-2026) Водопровод не могут нормально засыпать, а лезут Ковш засыпат... да ковш они завалят строительным мусором и сверху присыпят щебенкой с песочеком ....

Musik

10:15:56 09-02-2026

а вот я не понял - кто ущерб возмещять будет?
на стихийное бедствие не классифицируется....

мимопроходил

10:22:09 09-02-2026

Musik (10:15:56 09-02-2026) а вот я не понял - кто ущерб возмещять будет?на стихийно... скажут что там стоянка запрещена была

Musik

12:29:27 09-02-2026

мимопроходил (10:22:09 09-02-2026) скажут что там стоянка запрещена была... а, понял свою ошибку.
видимо авто своей тяжестью провалил асфальт.

Гость

17:33:56 09-02-2026

Musik (12:29:27 09-02-2026) а, понял свою ошибку.видимо авто своей тяжестью провалил... Тогда выходит с владельца авто надо взять деньги за ремонт за ремонт асфальта и под его обрушением выходит трубы не выдержали сломались.

