В Барнауле припаркованный автомобиль провалился вместе с асфальтом

Провал произошел из-за повреждения на водопроводе

09 февраля 2026, 08:48, ИА Амител

Провал асфальта в Барнауле / Фото: @barnaul22

В Барнауле на улице Малахова, 146, обрушился асфальт вместе с припаркованным автомобилем. О происшествии сообщил Telegram‑канал Barnaul 22.

Инцидент случился 7 февраля. По свидетельствам очевидца, одна машина оказалась передними колесами в образовавшейся яме, а вторая стояла буквально "на грани" падения. Владельцам автомобилей пришлось экстренно вызывать сотрудников МЧС.

В компании "Росводоканал Барнаул" пояснили, что провал возник из‑за повреждения на водопроводе диаметром 200 мм.

Специалисты оперативно прибыли на место, засыпали и огородили опасную яму, а также провели чистку камеры. Ремонт поврежденного трубопровода провели 8 февраля.

