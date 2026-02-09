В Барнауле припаркованный автомобиль провалился вместе с асфальтом
Провал произошел из-за повреждения на водопроводе
09 февраля 2026, 08:48, ИА Амител
В Барнауле на улице Малахова, 146, обрушился асфальт вместе с припаркованным автомобилем. О происшествии сообщил Telegram‑канал Barnaul 22.
Инцидент случился 7 февраля. По свидетельствам очевидца, одна машина оказалась передними колесами в образовавшейся яме, а вторая стояла буквально "на грани" падения. Владельцам автомобилей пришлось экстренно вызывать сотрудников МЧС.
В компании "Росводоканал Барнаул" пояснили, что провал возник из‑за повреждения на водопроводе диаметром 200 мм.
Специалисты оперативно прибыли на место, засыпали и огородили опасную яму, а также провели чистку камеры. Ремонт поврежденного трубопровода провели 8 февраля.
Ранее сообщалось, что в Барнауле на улице Георгия Исакова временно отключат холодную воду для планового ремонта.
09:10:54 09-02-2026
Водопровод не могут нормально засыпать, а лезут Ковш засыпать.
10:17:39 09-02-2026
Гость (09:10:54 09-02-2026) Водопровод не могут нормально засыпать, а лезут Ковш засыпат... Это другое!!! :)
16:24:29 09-02-2026
Гость (10:17:39 09-02-2026) Это другое!!! :)...
Что ни день,то новости с этим водопроводом.
Человейников понастроили,трубы старые не справляются.
11:11:16 09-02-2026
До чего дожили! Плашек пять восьмых достать не мог! Нет! Нет у них! А трамвай собираются пускать!
12:19:56 09-02-2026
Гость (09:10:54 09-02-2026) Водопровод не могут нормально засыпать, а лезут Ковш засыпат... да ковш они завалят строительным мусором и сверху присыпят щебенкой с песочеком ....
10:15:56 09-02-2026
а вот я не понял - кто ущерб возмещять будет?
на стихийное бедствие не классифицируется....
10:22:09 09-02-2026
Musik (10:15:56 09-02-2026) а вот я не понял - кто ущерб возмещять будет?на стихийно... скажут что там стоянка запрещена была
12:29:27 09-02-2026
мимопроходил (10:22:09 09-02-2026) скажут что там стоянка запрещена была... а, понял свою ошибку.
видимо авто своей тяжестью провалил асфальт.
17:33:56 09-02-2026
Musik (12:29:27 09-02-2026) а, понял свою ошибку.видимо авто своей тяжестью провалил... Тогда выходит с владельца авто надо взять деньги за ремонт за ремонт асфальта и под его обрушением выходит трубы не выдержали сломались.