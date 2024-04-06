В Барнауле провалился асфальт во дворе жилого дома

Инцидент случился на Северном Власихинском проезде

06 апреля 2024, 18:15, ИА Амител

Асфальт провалился во дворе дома в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле во дворе дома № 19 на Северном Власихинском проезде провалился асфальт под мусоровозом, сообщает "Инцидент Барнаул".

На фото видно, что грузовик застрял в углублении одним колесом. Работникам пришлось вызывать эвакуатор.