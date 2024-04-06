В Барнауле провалился асфальт во дворе жилого дома
Инцидент случился на Северном Власихинском проезде
06 апреля 2024, 18:15, ИА Амител
Асфальт провалился во дворе дома в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле во дворе дома № 19 на Северном Власихинском проезде провалился асфальт под мусоровозом, сообщает "Инцидент Барнаул".
На фото видно, что грузовик застрял в углублении одним колесом. Работникам пришлось вызывать эвакуатор.
18:26:57 06-04-2024
А если бы человек провалился? Какая-то новая технология укладки дорожного покрытия - сверху асфальт, а под ним яма или ямище.
15:07:58 07-04-2024
Гость (18:26:57 06-04-2024) А если бы человек провалился? Какая-то новая технология укла... Для этого и придумали мусоровозы. Вскрыл нехорошее место.
19:08:58 06-04-2024
А на Попова Юрина могли бы ливневки из под асфальта выдолбить. Топило бы меньше...
22:18:30 06-04-2024
Гость (19:08:58 06-04-2024) А на Попова Юрина могли бы ливневки из под асфальта выдолбит... "бы" - это корень всех зол, всегда мешает. Надо все силы бросить на борьбу с "бы".