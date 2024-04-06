В Барнауле пройдет благотворительная книжная распродажа в "Туриной горе"

Желающие могут помочь не только покупкой книг, но и подарив произведения из своей домашней библиотеки

06 апреля 2024, 11:30, ИА Амител

Книга на подоконнике / Фото: unsplash.com

В Барнауле в рамках "Библионочи — 2024" галерея "Турина гора" проведет "Букинистическую распродажу", сообщили amic.ru в галерее.

Мероприятие пройдет 19 и 20 апреля на благотворительной основе — все заработанные деньги пойдут в поддержку проекта "Мы разные — мы равные" по созданию инклюзивной площадки для особенных детей в парке "Изумрудном".

Присоединиться к акции может любой желающий в качестве волонтера, дарителя книг для распродажи или как покупатель.

В дар для акции принимают популярную художественную литературу, фантастику, собрания сочинений, книги по культуре, искусству, здоровью, моде, дизайну, детскую литературу, учебники, а также журналы мод, настольные игры и канцтовары.

Привезти книги можно на "Турину гору" на ул. Димитрова, 85а, либо вызвать на дом волонтеров по номерам +7 913 235-76-01 и +7 961 999-85-36.

"Если же есть желание и необходимость приобрести полезную, интересную книгу по невероятно низкой цене от 50 до 1500 рублей, то ждем на наше мероприятие 19 апреля с 17:00 до 23:00 и 20 апреля с 10:00 до 18:00", — говорится в сообщении.

Помимо распродажи, во время "Библионочи" на "Туриной горе" пройдет викторина, квест, лотерея и "тихий" аукцион, добавили в галерее.