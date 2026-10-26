Собственники бизнеса отмечают, что в этом году спрос на аренду минимальный

26 октября 2026, 09:15, ИА Амител

Коттедж зимой / Изображение сгенерировано нейросетью

Арендные коттеджи в Барнауле и пригороде переживают непростое время. Собственники отмечают снижение спроса, в том числе и на новогодние праздники. По информации сервиса бронирований Avito, лишь две трети вариантов забронированы на 31 декабря и 1 января. В прошлые годы к концу октября свободных домов на эти даты практически не было, а брони оставляли еще с лета. Собственники говорят, что барнаульцы перешли в режим "эконом" и все реже готовы тратить десятки тысяч рублей на одну ночь. Подробнее — в материале amic.ru.

Минимальный спрос

По информации сервиса "Авито Путешествия", россияне уже начали снимать жилье на новогодние каникулы. В этом году праздничные дни продлятся с 31 декабря по 10 января. Наиболее популярные направления для отдыха за городом — Московская, Ленинградская, Челябинская и Кемеровская области, а также Карачаево-Черкесия. Кроме того, в топ-10 вошли Краснодарский край, Карелия, Башкортостан, Нижегородская и Самарская области. Алтайский край в это число не попал.

Собственники арендных коттеджей в Барнауле рассказали о "скромном" сезоне. Так, владелица дома в Казенной Заимке Татьяна отметила, что в прошлые годы первые брони на новогодние каникулы поступали еще летом. К концу октября свободных дней до конца праздников почти не было. Сейчас — наоборот: на все 11 дней новогодних праздников (с 31 декабря по 10 января) заняты всего двое суток. Причем самые популярные дни — 31 декабря и 1 января — свободны.

Женщина объясняет: роскошные празднования Нового года уходят в прошлое, и люди уже не готовы платить несколько десятков тысяч за отдых за городом. Все чаще барнаульцы предпочитают более скромные встречи с друзьями и родственниками, которые ограничиваются одной ночью. Другой формат празднования Нового года (для более состоятельных барнаульцев) — туры в другие города и страны. Некоторые приобрели путевки еще летом, когда цены были минимальны.

"Этот год один из самых худших, спрос минимальный, а вот расходы растут: дорожают и коммунальные услуги, и содержание объекта", — отметила Татьяна.

Без бизнеса

Отсутствие броней от компаний — еще одна тенденция на рынке аренды. Об этом рассказала собственница бизнеса Светлана. По словам женщины, традиционно практически весь декабрь (включая будние дни) был расписан под корпоративы. В этом году у предпринимательницы лишь две брони на конец декабря.

Бизнес, столкнувшийся в этом году с массой трудностей (среди которых и рост налогов, и дорогие кредиты, и падение спроса), сокращает расходы. Особенно это касается небольших фирм и индивидуальных предпринимателей в сферах торговли, общепита, бьюти-индустрии.

"Многие из них балансируют на грани закрытия, поэтому новогодние корпоративы вычеркнуты первыми. Даже в ковидный период мы не отмечали такой тенденции. Напротив, из-за закрытия ресторанов и кафе спрос на арендные коттеджи был большой", — говорит Светлана.

Владельцы коттеджей отмечают, что из-за низкого спроса они держат стоимость аренды на уровне прошлых лет. Если же новогодние праздники и дальше будут "пустовать", собственники готовы снизить цены. Лучше так, чем остаться ни с чем.

Факт

Сейчас самые дорогие коттеджи в Барнауле сдают по 40–45 тыс. рублей в сутки. Новогодняя ночь стоит чуть дороже — 50–70 тыс. рублей. В 2025 году самый дорогой объект в базе сдавали за 130 тыс. рублей за сутки. В 2021–2023 годы ценник доходил до 150 тыс. рублей.