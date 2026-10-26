Антирекорд. Лишь две трети барнаульских коттеджей забронированы на Новый год
Собственники бизнеса отмечают, что в этом году спрос на аренду минимальный
26 октября 2026, 09:15, ИА Амител
Арендные коттеджи в Барнауле и пригороде переживают непростое время. Собственники отмечают снижение спроса, в том числе и на новогодние праздники. По информации сервиса бронирований Avito, лишь две трети вариантов забронированы на 31 декабря и 1 января. В прошлые годы к концу октября свободных домов на эти даты практически не было, а брони оставляли еще с лета. Собственники говорят, что барнаульцы перешли в режим "эконом" и все реже готовы тратить десятки тысяч рублей на одну ночь. Подробнее — в материале amic.ru.
Минимальный спрос
По информации сервиса "Авито Путешествия", россияне уже начали снимать жилье на новогодние каникулы. В этом году праздничные дни продлятся с 31 декабря по 10 января. Наиболее популярные направления для отдыха за городом — Московская, Ленинградская, Челябинская и Кемеровская области, а также Карачаево-Черкесия. Кроме того, в топ-10 вошли Краснодарский край, Карелия, Башкортостан, Нижегородская и Самарская области. Алтайский край в это число не попал.
Собственники арендных коттеджей в Барнауле рассказали о "скромном" сезоне. Так, владелица дома в Казенной Заимке Татьяна отметила, что в прошлые годы первые брони на новогодние каникулы поступали еще летом. К концу октября свободных дней до конца праздников почти не было. Сейчас — наоборот: на все 11 дней новогодних праздников (с 31 декабря по 10 января) заняты всего двое суток. Причем самые популярные дни — 31 декабря и 1 января — свободны.
Женщина объясняет: роскошные празднования Нового года уходят в прошлое, и люди уже не готовы платить несколько десятков тысяч за отдых за городом. Все чаще барнаульцы предпочитают более скромные встречи с друзьями и родственниками, которые ограничиваются одной ночью. Другой формат празднования Нового года (для более состоятельных барнаульцев) — туры в другие города и страны. Некоторые приобрели путевки еще летом, когда цены были минимальны.
"Этот год один из самых худших, спрос минимальный, а вот расходы растут: дорожают и коммунальные услуги, и содержание объекта", — отметила Татьяна.
Без бизнеса
Отсутствие броней от компаний — еще одна тенденция на рынке аренды. Об этом рассказала собственница бизнеса Светлана. По словам женщины, традиционно практически весь декабрь (включая будние дни) был расписан под корпоративы. В этом году у предпринимательницы лишь две брони на конец декабря.
Бизнес, столкнувшийся в этом году с массой трудностей (среди которых и рост налогов, и дорогие кредиты, и падение спроса), сокращает расходы. Особенно это касается небольших фирм и индивидуальных предпринимателей в сферах торговли, общепита, бьюти-индустрии.
"Многие из них балансируют на грани закрытия, поэтому новогодние корпоративы вычеркнуты первыми. Даже в ковидный период мы не отмечали такой тенденции. Напротив, из-за закрытия ресторанов и кафе спрос на арендные коттеджи был большой", — говорит Светлана.
Владельцы коттеджей отмечают, что из-за низкого спроса они держат стоимость аренды на уровне прошлых лет. Если же новогодние праздники и дальше будут "пустовать", собственники готовы снизить цены. Лучше так, чем остаться ни с чем.
Факт
Сейчас самые дорогие коттеджи в Барнауле сдают по 40–45 тыс. рублей в сутки. Новогодняя ночь стоит чуть дороже — 50–70 тыс. рублей. В 2025 году самый дорогой объект в базе сдавали за 130 тыс. рублей за сутки. В 2021–2023 годы ценник доходил до 150 тыс. рублей.
09:33:08 26-10-2026
Ничего, еще подтянутся любители пустить пыль в глаза.
09:46:17 26-10-2026
Нечего праздновать, Дед Мороз не исполняет желание
09:57:05 26-10-2026
Снижать цены, конечно, никто не собирается
10:10:12 26-10-2026
Просто люди 4 ой экономике мира снимают на НГ дома в Тайланде, Франции, швейцарии...
нафига им ваши котеджи в садоводствах ?
Говорят на Мальдивах все надписи дополняют русскими переводами.
Обязали всех до НГ перевести , ст 239 ФЗ Мальдивов.
10:24:02 26-10-2026
Богатые лохи закончились.
10:30:16 26-10-2026
Еще рано просто
11:05:19 26-10-2026
расскажите в чем прикол отметить праздник в чужом доме? не у родственников или друзей, а вообще в левом доме. в садоводстве))
11:56:07 26-10-2026
Элен без ребят (11:05:19 26-10-2026) расскажите в чем прикол отметить праздник в чужом доме? не у... Да хз, тоже не пойму
13:24:16 26-10-2026
Прикол в том чтобы не намывать свою квартиренку за 3 дня до НГ и потом 3 дня после гостей, еще прикол в том чтобы иметь возможность свалить в тишину из съемного дома и проснуться в тишине, а не от позывов товарища который "перебрал"
16:17:21 26-10-2026
Гость (13:24:16 26-10-2026) Прикол в том чтобы не намывать свою квартиренку за 3 дня до ... ну-ну...ты про тишину-то пошутил? вот реально не в курсе КАК празднуют НГ люди, снимающие коттедж?!!!
22:23:12 26-10-2026
Гость (16:17:21 26-10-2026) ну-ну...ты про тишину-то пошутил? вот реально не в курсе КАК... и про перебравших товарищей похоже тоже шутканул 🤣
11:48:07 26-10-2026
Десятки тысяч рублей за то чтобы встретить НГ в коттедже ? Не многовато ли просто хотят хозяева ?
12:22:05 26-10-2026
2/3 забронировано за 2 (ДВА!) месяца до праздника и они ещё и жалуются? Большинство народа ещё даже и не думало где и как будет справлять, тут не знаешь, что завтра будет, а тут уже 2/3 занято. Это из той же серии что и застройщики с перевозчиками - обязательно на низкий спрос пожаловаться?
15:48:42 26-10-2026
И неудивительно, что такая ситуация сложилась, все каждую копейку экономят, не то время, чтобы коттеджи за 40 тыс. в сутки снимать, даже большой компанией
16:03:15 26-10-2026
И снова скрытая реклама. Те кто читает АМИК, домики на новый год не бронируют.
16:16:28 26-10-2026
а садоводства за Лентой да? там все сдают. От небоскребов в 5 шагах. Че так то не потусить?
16:30:26 26-10-2026
да можно там разнести все и не платить потом а в своей квартире потом ремонтировать придется
17:27:47 26-10-2026
До Нового года еще больше двух месяцев, рано еще.