В Бийске двухлетний ребенок проглотил таблетку от тараканов

Малышу экстренно промыли желудок

04 декабря 2025, 14:00, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Бийске двухлетний мальчик случайно проглотил таблетку для уничтожения тараканов. Малыш нашел опасное средство дома и принял его за безобидную витаминку, сообщает станция скорой помощи Бийска.

Родители сразу вызвали скорую. Врачи выполнили экстренное промывание желудка через зонд и доставили ребенка в больницу в состоянии средней тяжести. По последним данным, жизни малыша уже ничего не угрожает.

Медики напоминают, чтобы избежать подобных ситуаций, обязательно храните средства от насекомых, лекарства, бытовую химию и опасные вещества в недоступных для детей местах. А если ребенок съел что-то опасное, вызовите скорую медицинскую помощь, дайте ребенку выпить как можно больше воды, чтобы замедлить всасывание вещества и не занимаетесь самолечением.

