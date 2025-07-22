Барнаульские хирурги спасли ребенка, проглотившего больше 50 магнитов

Шарики оказались сцепленными друг с другом через стенку кишки

Барнаульские хирурги спасли ребенка / Фото: Детская городская клиническая больница № 7

В Барнауле врачи Детской городской клинической больницы № 7 экстренно прооперировали четырехлетнего мальчика, которого в течение двух дней беспокоили сильные боли в животе.

"Мы приняли решение о срочном оперативном вмешательстве. Выполнили лапаротомию и при детальном осмотре кишечника в различных его отделах обнаружили магниты от игрушки-конструктора. Шарики оказались сцепленными друг с другом через стенку кишки. В нескольких местах произошла перфорация тонкой кишки", – рассказал заведующий детским хирургическим отделением больницы Илья Бородин.

Врачи извлекли 40 магнитных шариков, однако на снимке их было не менее 50. Прямо на операционном столе выполнили рентгенографию, которая показала 13 магнитов еще и в желудке. Их получилось удалить эндоскопически.

После операции ребенка отправили в палату реанимации, а через несколько дней – в общую.

"Сам малыш так и не признался, когда он проглотил магниты. Возможно, он это делал постепенно в течение длительного периода времени", – отметил Илья Бородин.

