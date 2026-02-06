В России назвали самую доступную по цене рыбу

Эта рыба не выращивается искусственно, а потому является натуральным источником белка

06 февраля 2026, 12:57, ИА Амител

Рыба / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Минтай признан самой доступной и массовой рыбой в России, его доля в национальном вылове превышает 40%. В 2025 году российские рыбаки установили рекорд, добыв 2,2 млн тонн этой рыбы.

О ее преимуществах рассказал президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак в беседе с РИА Новости.

Прежде всего, по словам эксперта, минтай выделяется своей ценой — он входит в топ самых доступных видов рыбы на отечественном рынке. Не менее важно, что эта рыба не выращивается искусственно, а значит, является натуральным источником белка.

Буглак также назвал минтай диетическим продуктом. В 100 граммах рыбы содержится 20 граммов белка и всего 1 грамм жира.

Еще одно достоинство минтая — универсальность в переработке. Рыба подходит для производства широкого ассортимента продукции: от филе до изделий в панировке и различных полуфабрикатов.

