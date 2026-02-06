В России назвали самую доступную по цене рыбу
Эта рыба не выращивается искусственно, а потому является натуральным источником белка
Минтай признан самой доступной и массовой рыбой в России, его доля в национальном вылове превышает 40%. В 2025 году российские рыбаки установили рекорд, добыв 2,2 млн тонн этой рыбы.
О ее преимуществах рассказал президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак в беседе с РИА Новости.
Прежде всего, по словам эксперта, минтай выделяется своей ценой — он входит в топ самых доступных видов рыбы на отечественном рынке. Не менее важно, что эта рыба не выращивается искусственно, а значит, является натуральным источником белка.
Буглак также назвал минтай диетическим продуктом. В 100 граммах рыбы содержится 20 граммов белка и всего 1 грамм жира.
Еще одно достоинство минтая — универсальность в переработке. Рыба подходит для производства широкого ассортимента продукции: от филе до изделий в панировке и различных полуфабрикатов.
минтай крестьянам, осетрина господам )))))))
Гость (13:06:00 06-02-2026) минтай крестьянам, осетрина господам )))))))... Вот это и есть истинный лозунг нашего сегодняшнего жития.
Служил на о. Русском 94-96, сторожила, тогда уже на пенсии мужик, рассказывал, что в 50ые, 60ые минтай кучами складывали на берег, а потом отвозили на фермы кормить животных, люди минтай не ели. Потом с рыбой стало хуже, появились в продаже спинки минтая и так с годами дошли до полезности данной рыбы. Как говорил этот дедок не ели минтай потому, что в его мясе есть гельминты.
Гость (13:08:52 06-02-2026) Служил на о. Русском 94-96, сторожила, тогда уже на пенсии м... В Тальменке была норковая ферма. Зверушек кормили минтаем. В 90е работники продавали мороженые брикеты в садоводстве городским. Рыба мелкая, но свежая, хорошего качества. Что ели обездоленные норки, неизвестно.
Гость (14:14:28 06-02-2026) В Тальменке была норковая ферма. Зверушек кормили минтаем. В... А какой рыбой кормили советский народ- не подскажите? Да-да Хеком, который по качеству уступает минтаю- поэтому вывод - Норки для советского руководства были важнее людей
Гость (14:14:28 06-02-2026) В Тальменке была норковая ферма. Зверушек кормили минтаем. В... Да её же просто меньше на количество проданной)
Гость (13:08:52 06-02-2026) Служил на о. Русском 94-96, сторожила, тогда уже на пенсии м... Совершенно верно в советское время минтаем кормили собак- теперь нас. А что поделаешь- морей-то нет. Мы сухопутная страна.
Килька наше Фсё!
Гость (13:41:42 06-02-2026) Килька наше Фсё!... ДА между прочим килька и тюлька- мне например нравятся. Правда тюльки уже давно не видел в продаже. В 60-е пили меньше чем сейчас- обычно бутылку на троих возьмешь и кильку- она стоила 30 копеек и где-нибудь на природе сядешь и отдыхаешь.
А цена то ,извините,200 рублей за кг,не так уж и мало если пенсия 20 т.р.Морскую капусту и ту сделали недоступной.Про селёдку вообще молчу,теперь она деликатес для нас.
скотская рыба.... раньше ей скотину кормили, а таперича - самая доступная для людей..... хотя в учебке в армии нас ею кормили три раза в день... до сих пор ем с удовольствием
R22 (14:15:13 06-02-2026) скотская рыба.... раньше ей скотину кормили, а таперича - са... Ну не знаю, насчет вас, у нас до дембеля как минимум 1, как максимум 2 раза в день была рыба или минтай или камбала, первый раз минтая лет через 10 после армии попробовал))
"президент Ассоциации добытчиков минтая "------- Жесть... А ассоциации ассенизаторов у нас еще нет?
По теме. Минтай в жареном виде очень даже неплох. Костей практически нет.
Карась озерный,чебак речной
Удочку в зубы и к проруби
Гость (14:29:52 06-02-2026) Карась озерный,чебак речнойУдочку в зубы и к проруби... нет уж, сами этот рассадник опистархоза потребляйте....
Гость (14:29:52 06-02-2026) Карась озерный,чебак речнойУдочку в зубы и к проруби... Да речная рыба вся заражена- кроме разве хищников- вроде щуки.
Слушай,карась ,ты озёрный,все же не могут бегать ловить себе рыбу.У нас самая богатая морскими ресурсами страна,рыба должна быть копеечная,как в приличных странах.
да ладно какой минтай .. нынче путассу наше все
Поймал на мысли, а покупаю то себе кильку в томате, остальное не купить - дорого.
Гость (14:58:01 06-02-2026) Поймал на мысли, а покупаю то себе кильку в томате, остально... Советская закуска – королева студенческого стола:
Лук порезать, морковь потереть, обжарить вместе на растительном масле. Остудить, выложить на блюдо, сверху распределить содержимое банки консервированной кильки. Ещё можно отдельно отварить картошечки.
Гость (15:14:35 06-02-2026) Советская закуска – королева студенческого стола:Лук по... Описано вкусно!
Почему-то стали консервировать кильку неочищенной.