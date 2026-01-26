Диетолог назвала самые вредные виды суши для здоровья человека

В мясе некоторых видов рыбы могут накапливаться опасные вещества

26 января 2026, 15:15, ИА Амител

Роллы / Суши / Доставка / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Суши считаются полезным блюдом благодаря высокому содержанию белка, витаминов и микроэлементов, однако отдельные виды могут представлять риск для здоровья. Об этом предупредила диетолог Аманда Шерфи в комментарии Daily Mail.

По словам специалиста, к потенциально вредным вариантам относится сашими из рыбы-меч. Шерфи пояснила, что в мясе этой рыбы может накапливаться большое количество ртути, регулярное употребление которой опасно для организма.

Также диетолог обратила внимание на роллы "Калифорния", которые были созданы в США как адаптация японской кухни под западные вкусы. Несмотря на то, что такие роллы могут содержать больше белка, он поступает не из полезной рыбы.

«Такие роллы обычно готовят с имитацией крабового мяса, которую делают из жирной и соленой рыбной пасты, содержащей эмульгаторы, ароматизаторы и красители. В ней нет такого количества омега-3, как в сырой рыбе», – объяснила Шерфи.

Эксперт добавила, что в роллах "Калифорния" используется больше белого риса и меньше качественного белка. По ее словам, это может привести к резкому повышению уровня сахара в крови, после чего человек испытывает усталость и быстрое возвращение чувства голода.

Ранее сообщалось, что жительницу Барнаула возмутила провокационная реклама. Как рассказала мама ученика школы № 10 на Павловском тракте, неподалеку от учебного заведения установили баннер службы доставки "Ёбидоёби" со слоганом "В рот – и точка!".