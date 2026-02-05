Во Вьетнаме рыбак поймал гигантскую макрель весом 63 килограмма

Мужчине и его друзьям понадобился целый час, чтобы вытащить рыбу, после чего трофей пришлось нести на двух шестах

05 февраля 2026, 12:14, ИА Амител

Рыбалка / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Во Вьетнаме рыбак из города Дананг выловил гигантскую макрель, поразившую своими размерами. Как сообщает издание Tuoi Tre, улов достиг 1,7 метра в длину и весил 63 килограмма, что сопоставимо с весом взрослого человека.

Рыбак и его друзья потратили около часа, чтобы справиться с сопротивлением мощной рыбы. После поимки трофей пришлось привязать к двум деревянным шестам и нести по очереди.

Мужчина решил не продавать редкий улов, а разделил его между родственниками и друзьями. Он отметил, что, несмотря на многолетний опыт и поимку крупных акул, такая макрель попалась ему впервые.