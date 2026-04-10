Минюст объявил иноагентом внука писателя Алексея Толстого

По данным ведомства, он выступал против проведения спецоперации на Украине

10 апреля 2026, 22:48, ИА Амител

Фото: vk.com/minjust_ru

Минюст РФ обновил реестр иностранных агентов: в него включены пять человек и одна организация. В список попал внук писателя Алексея Толстого — журналист и филолог Иван Толстой*, следует из пресс-релиза министерства.

В реестр иноагентов также попали:

  • электоральный эксперт Роман Удот;
  • активистка Лилия Вежеватова;
  • общественный деятель Ризван Кубакиев;
  • создатель сообщества "Азиаты России" Василий Матенов;
  • проект "Татар Шурасы".

По данным ведомства, Иван Толстой* выступал против проведения спецоперации на Украине, а также распространял ложную информацию о решениях и политике органов публичной власти России. Журналист участвовал в создании и распространении материалов иноагентов и нежелательных организаций, добавили в министерстве. Сейчас он живет за границей.

* Признан иноагентом

Комментарии 4

Гость

23:39:13 10-04-2026

Это тот самый, которому Путин гражданство насильно всучил на днях, или это внук другого Толстого?

Гость

01:03:20 11-04-2026

молодцы что отслеживают иностранное финансирование. И контролировать бы еще что именно они финансируют

Гость

07:14:50 11-04-2026

инструмент для расправы с неугодными и сведения счетов

Гость

09:07:45 11-04-2026

Не завидная судьба Минюста.

