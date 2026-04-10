Минюст объявил иноагентом внука писателя Алексея Толстого

10 апреля 2026, 22:48, ИА Амител

Фото: vk.com/minjust_ru

Минюст РФ обновил реестр иностранных агентов: в него включены пять человек и одна организация. В список попал внук писателя Алексея Толстого — журналист и филолог Иван Толстой*, следует из пресс-релиза министерства.

В реестр иноагентов также попали:

электоральный эксперт Роман Удот;

активистка Лилия Вежеватова;

общественный деятель Ризван Кубакиев;

создатель сообщества "Азиаты России" Василий Матенов;

проект "Татар Шурасы".

По данным ведомства, Иван Толстой* выступал против проведения спецоперации на Украине, а также распространял ложную информацию о решениях и политике органов публичной власти России. Журналист участвовал в создании и распространении материалов иноагентов и нежелательных организаций, добавили в министерстве. Сейчас он живет за границей.

* Признан иноагентом