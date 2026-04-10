Минюст объявил иноагентом внука писателя Алексея Толстого
По данным ведомства, он выступал против проведения спецоперации на Украине
10 апреля 2026, 22:48, ИА Амител
Фото: vk.com/minjust_ru
Минюст РФ обновил реестр иностранных агентов: в него включены пять человек и одна организация. В список попал внук писателя Алексея Толстого — журналист и филолог Иван Толстой*, следует из пресс-релиза министерства.
В реестр иноагентов также попали:
- электоральный эксперт Роман Удот;
- активистка Лилия Вежеватова;
- общественный деятель Ризван Кубакиев;
- создатель сообщества "Азиаты России" Василий Матенов;
- проект "Татар Шурасы".
По данным ведомства, Иван Толстой* выступал против проведения спецоперации на Украине, а также распространял ложную информацию о решениях и политике органов публичной власти России. Журналист участвовал в создании и распространении материалов иноагентов и нежелательных организаций, добавили в министерстве. Сейчас он живет за границей.
* Признан иноагентом
23:39:13 10-04-2026
Это тот самый, которому Путин гражданство насильно всучил на днях, или это внук другого Толстого?
01:03:20 11-04-2026
молодцы что отслеживают иностранное финансирование. И контролировать бы еще что именно они финансируют
07:14:50 11-04-2026
инструмент для расправы с неугодными и сведения счетов
09:07:45 11-04-2026
Не завидная судьба Минюста.