В России стало вдвое меньше новых случаев ВИЧ

При этом охват пациентов антиретровирусной терапией с 2016 года вырос в 2,3 раза

14 июня 2026, 10:05, ИА Амител

Врачи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России упала с 2016 года почти на 50%. Об этом со ссылкой на данные Минздрава РФ сообщает ТАСС.

«В Российской Федерации за время реализации государственной стратегии отмечается снижение уровня заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 48%. В 2016 году — 59,2 на 100 тыс. населения, в 2025-м — 30,9 на 100 тыс. населения», — передает агентство.

При этом охват пациентов антиретровирусной терапией с 2016 года увеличился в 2,3 раза, достигнув в 2025 году 91,8% и превысив показатель 2024-го.

Число новых случаев ВИЧ с 2016 года сократилось более чем в два раза и, по предварительным данным, составило в 2025 году 43,2 тыс. человек.