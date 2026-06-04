В зоне риска — все. Как в Алтайском крае борются с ВИЧ-инфекцией и за счет чего побеждают

Масштаб угрозы по-прежнему немаленький, но медики все больше берут ситуацию под контроль

04 июня 2026, 09:15, ИА Амител

Тестирование на ВИЧ / Фото: Минздрав Алтайского края

В Алтайском крае продолжают многолетнюю борьбу с раcпространением ВИЧ-инфекции. Благодаря федеральному плану и собственным краевым инициативам болезнь, которая еще недавно была безжалостным убийцей, стала управляемой. Во-первых, современные препараты позволяют пациентам жить так же, как и здоровые люди. А во-вторых, ВИЧ с каждым годом выявляют все раньше — объем проведенных тестирований только растет.

О том, какого прогресса в этой борьбе Алтайскому краю удалось добиться в 2025 году и какая сейчас обстановка, — в материале amic.ru.

Заболеваемость снижается, но заболеть рискует каждый

Тенденция к снижению новых выявленных случаев, которая наметилась в Алтайском крае несколько лет назад, продолжилась и в 2025-м. По итогам года краевой регистр пациентов с ВИЧ пополнили порядка 1400 человек — это на 16% меньше, чем было годом ранее. Заболеваемость в регионе составила 64,0 случая на 100 тысяч населения.

Впрочем, показатели все равно остаются высокими. До момента, когда обстановку по ВИЧ-инфекции в Алтайском крае можно будет назвать благополучной, еще далеко, подчеркивает главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Алтайского края и главный врач СПИД-центра Валерий Шевченко. У проблемы исторические причины — по всей Сибири заболеваемость выше, чем в среднем по стране.

Причем если еще в 90-е самой "проблемной" группой была молодежь, то сейчас основной костяк заболевших — люди в возрасте от 35 до 50 лет.

«На заре эпидемии ВИЧ главным путем передачи было внутривенное введение наркотиков. В последние годы мы видим, что более 80% новых случаев — это передача путем гетеросексуального полового акта. А лица молодого возраста чаще пользуются средствами контрацепции. Плюс, молодежь сегодня очень хорошо информирована об инфекции и средствах профилактики. А вот люди более старшего возраста зачастую по-прежнему стигматизируют тему, а к профилактике относятся со скепсисом», — говорит инфекционист.Он подчеркивает, что из-за изменившегося пути передачи больше не существует никаких групп риска. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, кто не соблюдает меры профилактики.

Всего в краевом регистре сегодня порядка 20 тысяч пациентов. Ежегодно этот список пополняется примерно на тысячу. Фото: Минздрав Алтайского края

Смертность тоже падает: на лечение соглашаются почти все

То, что регистр пациентов с годами не уменьшается, а лишь увеличивается, — это хороший знак, подчеркивает Шевченко. Дело в том, что при сохраняющемся высоком уровне выявляемости смертность продолжает снижаться.

«Раньше на территории края ежегодно выявлялось много случаев заболевания ВИЧ-инфекцией, но почти столько же и умирало. Сегодня картина совсем другая», — говорит врач.В первые годы эпидемии заболевшие в 80% случаев умирали именно от СПИДа — последней стадии развития ВИЧ в организме человека. Сейчас количество таких пациентов сократилось более чем в два раза. Пациенты, находящиеся в реестре, сегодня чаще умирают от причин, не связанных с вирусным заболеванием.

Такой "перелом" стал возможен благодаря развитию фармакологии, отмечает специалист. Сегодняшние препараты не просто эффективнее предыдущих поколений. Они позволяют жить пациентам с ВИЧ практически так же, как и все здоровые люди.

«На сегодня мы имеем оптимальную лечебную схему из трех лекарственных препаратов, который атакуют вирус сразу с трех сторон и "купируют" его. Качество этих препаратов улучшилось и по переносимости. У пациента есть все возможности, чтобы жить полноценной жизнью: даже создать семью, не боясь передать вирус детям. Но для этого нужно как можно раньше узнать свой ВИЧ-статус, а затем регулярно принимать препараты», — поясняет Шевченко.Это подтверждается и наблюдениями врачей: от ВИЧ сегодня чаще всего умирают те, кто либо вообще отказался от антиретровирусной терапии, либо начал принимать таблетки слишком поздно.

Но в этом вопросе алтайское здравоохранение за последние годы добилось значительных успехов. Еще десять лет назад на терапии в регионе было чуть более 30% пациентов с ВИЧ-инфекцией. Сегодня же этот показатель превышает 90%.

«Из числа вновь выявленных случаев практически все соглашаются на терапию. Отказываются только единицы: как правило, это пациенты из маргинальных групп общества. О детях с ВИЧ и говорить нечего — они все без исключения получают лечение», — подчеркивает инфекционист.Современные препараты для лечения ВИЧ-инфекции все жители Алтайского края получают бесплатно. Мобильный комплекс / Фото: КГБУЗ "Алтайский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями"

Хочешь жить — регулярно проверяйся

Снижение количества новых случаев никак не объяснить тем, что жителей Алтайского края стали реже тестировать. Напротив, объемы исследования увеличиваются с каждым годом.

Так, в 2025-м специалисты охватили тестированием 35,1% населения — на 2% больше, чем годом ранее.

Здесь огромную роль играют именно краевые усилия. Во-первых, алтайский СПИД-центр, который курирует борьбу с ВИЧ-инфекцией, регулярно проводит выездные тестирования на массовых праздничных мероприятиях. А во-вторых, региональные власти за собственный счет значительно расширили эту работу. С 2024 года провериться на ВИЧ можно в поликлинике по месту жительства: к примеру, в ходе диспансеризации.

«Когда человек приходит в поликлинику по каким-то своим причинам, ему предлагают сдать кровь еще и на ВИЧ-инфекцию. Многие соглашаются: ты же уже пришел в больницу, а ничего дополнительного делать не нужно», — поясняет Шевченко.В 2026-м, как и в предыдущие годы, на эти цели из краевого бюджета дополнительно выделили более 40 млн рублей.

Так что возможностей провериться у жителей Алтайского края предостаточно. Делать это регулярно очень важно, настаивает Шевченко. Если результат будет отрицательным, вы сможете успокоиться и жить дальше. А если положительным — у вас будет возможность вовремя начать терапию и "обуздать" вирус, пока он не нанес непоправимый вред.

Борьба с ВИЧ в Алтайском крае ведется в соответствии с межведомственной программой по профилактике ВИЧ-инфекции, утвержденной губернатором Виктором Томенко. Другой важный документ регионального уровня — первоочередные мероприятия по противодействию распространения ВИЧ-инфекции и расширению охвата терапией больных ВИЧ-инфекцией.



Работу по реализации программ ведет региональный Минздрав, чьи усилия направлены на профилактику, своевременное выявление заболевания и максимально раннее начало антиретровирусной терапии.