В Рубцовске создали архитектурный совет для изменения облика города

На площади Ленина к 135-летию Рубцовска установят стелу "Город трудовой доблести"

13 февраля 2026, 15:02, ИА Амител

Администрация Рубцовска / Фото: https://rubtsovsk.org/

Власти Рубцовска взялись за внешний облик города всерьез. Временно исполняющий полномочия мэра Игорь Башмаков объявил о создании архитектурного совета — общественного органа, который займется формированием единой архитектурной концепции муниципалитета. Об этом градоначальник сообщил в своем Telegram-канале.

В состав совета войдут архитекторы, художники, проектировщики, музейщики, студенты, представители бизнеса и просто неравнодушные горожане. Куратором направления назначен и. о. заместителя главы Антон Васильев. Первое организационное собрание уже состоялось.

«У города должно появиться "лицо", он должен стать гармоничным и узнаваемым», — подчеркнул Башмаков.

После утверждения концепции совет превратится в главный "фильтр": будет рекомендовать или отклонять проекты благоустройства, фасадные решения и рекламные конструкции. Каждый новый объект должен вписываться в общую картину, а не портить ее.

Точкой отсчета грядущих изменений станет главная площадь города. В 2027 году, к 135-летию Рубцовска, здесь появится стела "Город трудовой доблести". Помимо этого, в мэрии заявили о необходимости ввести стандарты вывесок для города.

«Первым делом приведем в порядок фасады двух домов на главной площади, уберем хаотичную и несанкционированную рекламу, разработаем и введем единые стандарты вывесок для всего города», — заявил Башмаков, пообещав активно работать с предпринимателями.

Чтобы решения совета не повисли в воздухе, правовой отдел и комитет по архитектуре уже прорабатывают механизмы их легитимизации. А готовые эскизы и наработки вынесут на публичное обсуждение — их представят в городской библиотеке и художественной галерее. Рубцовчане смогут голосовать и оставлять замечания.