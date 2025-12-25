В Швейцарии создали горячую линию для пострадавших от бобров

Экологи не только помогают защитить имущество от грызунов, но и оказывают моральную поддержку

Бобр / Изображение сгенерировано с помощью нейросети GigaChat / amic.ru

Уникальную горячую линию для поддержки жителей, которые страдают от конфликтов с бобрами, запустили в Швейцарии. Экологи не только помогают защитить имущество от трудолюбивых грызунов, но и оказывают психологическую помощь разгневанным фермерам, пишет The Guardian.

Полуводные грызуны, численность которых в Швейцарии с 2008 года выросла с 1,6 тыс. до почти 5 тыс. особей, зимой входят в "режим сезонного ремонта" и устраивают настоящий хаос. Они грызут ценные деревья, разрушают дороги и строят плотины, что может привести к наводнениям и ущербу до 70 тыс. швейцарских франков за один случай.

Поэтому в Цюрихе открылся консультационный центр по вопросам бобров. Общаясь с пострадавшими от грызунов, экологи дают советы по предотвращению ущерба и оценивают компенсации. Например, женщине, у которой бобры погрызли 40-летний дуб, посоветовали обмотать проволокой остальные деревья.

«Некоторые фермеры так злы, что их почти невозможно понять, но они успокаиваются», – рассказывает биолог Кэролайн Нинхейс, одна из операторов горячей линии.

Швейцарский подход к восстановлению дикой природы делает ставку на управление, а не на отстрел. На решение проблем и компенсации ущерба ежегодно выделяется до миллиона франков.

Биологи подчеркивают, что для мирного сосуществования людям важно чувствовать, что они могут контролировать ситуацию. В то время как в других странах, например, в Баварии, популяцию регулируют отстрелом, в Швейцарии со времени реинтродукции в 1956 году ни один бобр не был убит на законных основаниях.

Летом прошлого года в Бийске бобры стали проблемой для дорожных работников. Животные поселились недалеко от ремонтируемого объекта и создали болото.