В Швейцарии создали горячую линию для пострадавших от бобров
Экологи не только помогают защитить имущество от грызунов, но и оказывают моральную поддержку
25 декабря 2025, 18:20, ИА Амител
Уникальную горячую линию для поддержки жителей, которые страдают от конфликтов с бобрами, запустили в Швейцарии. Экологи не только помогают защитить имущество от трудолюбивых грызунов, но и оказывают психологическую помощь разгневанным фермерам, пишет The Guardian.
Полуводные грызуны, численность которых в Швейцарии с 2008 года выросла с 1,6 тыс. до почти 5 тыс. особей, зимой входят в "режим сезонного ремонта" и устраивают настоящий хаос. Они грызут ценные деревья, разрушают дороги и строят плотины, что может привести к наводнениям и ущербу до 70 тыс. швейцарских франков за один случай.
Поэтому в Цюрихе открылся консультационный центр по вопросам бобров. Общаясь с пострадавшими от грызунов, экологи дают советы по предотвращению ущерба и оценивают компенсации. Например, женщине, у которой бобры погрызли 40-летний дуб, посоветовали обмотать проволокой остальные деревья.
«Некоторые фермеры так злы, что их почти невозможно понять, но они успокаиваются», – рассказывает биолог Кэролайн Нинхейс, одна из операторов горячей линии.
Швейцарский подход к восстановлению дикой природы делает ставку на управление, а не на отстрел. На решение проблем и компенсации ущерба ежегодно выделяется до миллиона франков.
Биологи подчеркивают, что для мирного сосуществования людям важно чувствовать, что они могут контролировать ситуацию. В то время как в других странах, например, в Баварии, популяцию регулируют отстрелом, в Швейцарии со времени реинтродукции в 1956 году ни один бобр не был убит на законных основаниях.
Летом прошлого года в Бийске бобры стали проблемой для дорожных работников. Животные поселились недалеко от ремонтируемого объекта и создали болото.
18:35:07 25-12-2025
Началось вторжение бобров
23:03:44 25-12-2025
Гость (18:35:07 25-12-2025) Началось вторжение бобров... ААААААА "Делают ставку на управление,а не на отстрел" Я прочитаю вам лекцию по теме "управление бобрами" Как Задорнова не хватает. Швейцарии пофиг вот если в какой-нибудь Прибалтийской стране, сказали бы это Москва бобров натравила))
07:34:13 26-12-2025
гость (23:03:44 25-12-2025) ААААААА "Делают ставку на управление,а не на отстрел" Я про... Отлично сказал: " Происки Москвы"!!!
07:38:54 26-12-2025
Бобр -курва!