Во Владивостоке работники морга вшили куклу вуду в труп ради колдовского обряда

Подговорила сотрудников на это их общая знакомая, заранее подготовившись к ритуалу

19 сентября 2025, 17:05, ИА Амител

Кукла вуду/изображение с сайта freepik.com

Владивостокским районным судом начато рассмотрение уголовного дела против двух горожан, которым предъявлено обвинение по статье надругательство над телом усопшего, сообщили в пресс-службе судов региона.

Согласно материалам следствия, обвиняемые, работая в краевом бюро судебно-медицинской экспертизы, предварительно договорились о совершении противоправных действий. Одна из них договорилась со знакомой о содействии в размещении пакета с тремя восковыми куклами и фотографиями с проколами от игл внутри трупа, находившегося в морге. Восковые фигурки были обмотаны шнурками, а в пакете дополнительно находились пластины с иероглифическими символами.

Затем женщина попросила своего коллегу выполнить задуманное. Тот, согласившись, поместил указанный пакет в тело умершего и заново ушил разрез. Однако, в процессе бальзамирования, в грудной клетке покойного был обнаружен пакет с необычным содержимым.

Следствие квалифицирует действия обвиняемых как грубое нарушение уважения к памяти усопшего и чувствам его близких. Ожидается, что судебное разбирательство начнется в скором времени.