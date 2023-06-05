Жара продолжается. О погоде в Алтайском крае 5 июня

Местами температура воздуха поднимется до +37 градусов

05 июня 2023, 06:02, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Период аномальной жары в Барнауле продолжается. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

В крае температура воздуха составит от +32 до +37 градусов. Без осадков.

Ветер восточный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров покажут от +33 до +35 градусов. Осадков не ожидается.

Ветер восточный, 4-9 метров в секунду.