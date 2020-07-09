Пока Москва отменяет все ограничений, Алтайский край ежедневно ставит суточные рекорды по новых зараженных. Мы третьи в стране по скорости распространения и шестые по суточному приросту заболевших. Система здравоохранение испытывает сейчас серьезную нагрузку, а оперштаб решил ужесточить масочный режим. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
224 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. Теперь в регионе 5121 заболевший, среди них 523 ребенка.
За минувшие сутки:
- в Барнауле зафиксировали 94 инфицированных,
- в Рубцовске — 26,
- в Бийске – 22,
- в Михайловском районе – 13,
- в Тальменском районе – 12
- в Локтевском районе — 10,
- в Новоалтайске – 6,
- в Первомайском районе, Бурлинском районе и Славгороде – по 4,
- в Ребрихинком, Топчихинский и Павловском районе – по 3,
- в Камне-на-Оби, Каменском, Баевском, Поспелихинском, Крутихинском районах – по 2,
- в Заринске, Алейском, Залесовском, Егорьевском, Ключевском, Кулундинском, Немецком национальном, Солнешенском, Тюменцевском, Усть- Пристанском районах – по 1.
Из больниц выписали 3567 пациентов (+88 за последние сутки). Тяжелобольных сейчас 91 пациент, к аппаратам ИВЛ подключены 29 человек.
Еще четыре пациента с диагностированным COVID-19 скончались в Алтайском крае. Только у одного из них причиной смерти стал коронавирус.
Число летальных случаев достигло 117. В 50 случаях причиной стал COVID-19, 64 пациента скончались из-за иных причин смерти, а три случая находятся на экспертизе.
По данным оперштаба, показатель летальности пациентов с коронавирусом в регионе за неделю немного вырос. Теперь он составляет 0,96% (за неделю с 3 по 9 июля коэффициент увеличился на 0,04%). В Сибирский федеральный округ процент летальности составляет 1,16%. Это ниже, чем в среднем по России (1,53%).
Три часа заседания, и оперштаб озвучил некоторые выводы. Если коротко: масочный режим ужесточат. Теперь вас не пустят без масок в магазины, общественный транспорт и аптеки (в общем, вспомните про масочный режим — он у нас с мая действует).
Также в регионе спортсменам разрешат подготовку к соревнованиям (речь о тех, кто входит в состав спортивных сборных команд Алтайского края, группы высшего спортивного мастерства).
А на рынках теперь можно торговать текстилем, одеждой, обувью и прочими товарами.
Обновленный ковидный указ примут 10 июля.
Министр здравоохранения региона Дмитрий Попов сказал, что система здравоохранения испытывает серьезную нагрузку. Все из-за того, что в многие люди пренебрегают элементарными санитарными нормами.
"Мы видим отсутствие соблюдения масочного режима даже в поликлиниках — люди не думают, что могут находиться в небезопасных условиях. Отсутствие социального дистанцирования, в скученных пространствах пренебрежение масками. Все это привело, на наш взгляд, к массовому распространению сначала в густонаселенных пунктах, а затем и в районах края. Усиление мер необходимо, их реально надо исполнять, а не отчитываться на бумаге", - заявил Попов.
По его словам, регион зашел в достаточно серьезный эпидпроцесс, в госпиталях стало больше тяжелых пациентов, которых невозможно транспортировать из районов. Реанимационную помощь им начали оказывать в районах края.
Складывающаяся эпидобстановка заставляет принимать дополнительные меры для защиты жителей региона от коронавируса. Об этом сказал губернатор Виктор Томенко во время заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
"Я обращаюсь в первую очередь к главам местного самоуправления, к коллегам, которые работают по отраслевым направлениям, специализируются по этой теме, — органам Роспотребнадзора, внутренних дел, МЧС с просьбой вернуться к тому, что довольно неплохо работало у нас на самых первых этапах", — сказал глава региона.
Губернатор поручил возобновить работу межведомственных мобильных групп, которые будут проверять возможные очаги распространения инфекции.
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