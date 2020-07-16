Алтайский край опустился в рейтинге регионов по приросту больных COVID-19 и занял шестое место. Жители края продолжают бунтовать по поводу масочного режима, а владельцы закрытых парков не теряют надежду открыться. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
215 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. Теперь в регионе 6755 инфицированных, в том числе 673 ребенка.
За минувшие сутки:
- в Барнауле зарегистрировали 153 заболевших;
- в Рубцовске – 30;
- в Бийске и Павловском районе – по 5;
- в Егорьевском, Рубцовском районах – по 3;
- в Троицком, Первомайском, Курьинском районах – по 2;
- в Заринске, Новоалтайске, Баевском, Красногорском, Новичихинском, Петропавловском, Поспелихинском, Хабарском, Шипуновском, Шелаболихинском районах – по 1.
В тяжелом состоянии находятся 100 больных, на аппаратах ИВЛ – 25. При этом за прошедшие сутки выздоровело 166 человек (за весь период – 4301). Загрузка коечного фонда ковидных госпиталей за сутки увеличилась и достигла 80%.
Еще шесть пациентов с подтвержденным коронавирусом скончались в Алтайском крае. Причем двое умерли от COVID-19, а четверо – из-за "иных причин", уточнили в оперштабе.
Всего в регионе зарегистрировали 142 летальных случая среди пациентов с COVID-19. Коронавирусная инфекция стала причиной смерти у 59 пациентов, у 80 – иные заболевания, три случая находятся на экспертизе.
Середина июля, а барнаульские парки все еще не могут приступить к работе. Причина – все тот же коронавирус. Из-за этого простоя предприниматели потеряли десятки миллионов рублей и сократили штат. А местные жители не понимают, почему пройти мимо аттракциона можно, а прокатиться на нем – нет. Обращения бизнеса к властям с просьбой сделать исключение и позволить им открыться не дали никаких результатов.
"На все наши письма – и на федеральный уровень, и на местный – приходят отписки. Якобы работа парков разрешена только на третьем этапе снятия ограничений, а сейчас мы на первом. Но я не понимаю, почему пляжам можно, летним кафе можно, а нам нет. Те же самые меры предосторожности: санитайзеры, маски – пожалуйста, социальная дистанция на аттракционах – не вопрос, хоть в шахматном порядке посадим, вы только работать дайте!" – говорит директор "Солнечного ветра" Роман Романов.
Подробнее о том, что происходит в парке, читайте в материале amic.ru.
Жители Бийска записали ряд видеороликов, где спорят с работниками магазинов, которые отказываются пробивать им товары на кассе из-за отсутствия маски.
Видеозапись под названием "Пандемический театр в Бийске" появилась несколько дней назад. Это нарезка конфликтов из разных торговых точек города, в которых местные жители пытаются совершить покупку, не надев средство защиты.
В ролике женщина убеждает продавцов, что никакого указа губернатора не существует, и он является "фиктивной бумажкой". Однако аргумент не срабатывает и бийчанка меняет стратегию, начиная заявлять, что ношение маски запрещено религией. В итоге жительнице наукограда не удалось убедить продавцов и ей пришлось уйти без покупок.
Умерший студент с COVID-19 жаловался на температуру, усталость, но этому не придали значения, решив, что во всем виновата жара. Об этом пишет Telegram-канал "Алтайские крайности" со ссылкой на свой анонимный источник в Российских студенческих отрядах (РСО).
Якобы за сбор ягод бойцам студотряда платили по 20 рублей за кг. "Вот так просто за 400 руб. в день и сгорел человек", – эмоционально заявляет инсайдер. По его словам, студенты там живут в бараках и "условия ужасные".
Согласно информации источника, уже пять лет этого работодателя выбирали только потому, что здесь "не кидают с деньгами", в отличие от некоторых других мест.
В качестве информационной профилактики
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Об ограничениях и возможностях
- как в Алтайском крае работают ЗАГСы и можно ли жениться;
- что такое беспроцентный кредит и кому его могут не дать;
- как поменять паспорт во время пандемии;
- первый этап снятия ограничений: что теперь можно;
- масочный режим в Алтайском крае ужесточили: как и зачем;
- могут ли выгнать из магазина и автобуса, если нет маски.
О детях и учебе
- как получить выплаты на детей от 3 до 16 лет;
- как получить выплаты на детей до 3 лет;
- кто может получить и 5, и 10 тыс. на ребенка;
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет;
- как получить повторные выплаты на ребенка;
- как пройдет приемная кампания в вузах и что изменится;
- в каких числах подать документы в университет в 2020 году;
- расписание ЕГЭ-2020.
О деньгах
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима;
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет.
О работе
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет.
Об отдыхе и развлечениях
- есть ли у россиян шансы отдохнуть за границей летом 2020;
- кому можно выезжать из России и когда разрешат отдых за рубежом;
- отдых на Алтае: куда уже можно поехать и что с ценами.
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