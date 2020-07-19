Алтайский край находится на шестом месте в стране по суточному приросту заболевших COVID-19. Загрузка коечного фонда держится на прежнем уровне, а в Барнауле усилили контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
198 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. Теперь в регионе 7382 заболевших, в том числе 716 детей.
За минувшие сутки:
- в Барнауле зарегистрировали 99 случаев заражения;
- в Бийске – 15;
- в Рубцовске – 10;
- в Ключевском районе – 9;
- в Славгороде – 8;
- в Новоалтайске, Тальменском районе – по 6;
- в Кулундинском, Павловском, Первомайском районах – по 5;
- в Алейске, Белокурихе, Заринске, Алтайском, Петропавловском, Романовском, Рубцовском районах – по 3;
- в Залесовском районе – 2;
- в Камне-на-Оби, Баевском, Благовещенском, Краснощековском, Курьинском, Родинском, Шипуновском районах – по 1.
Из больниц выписали 4675 выздоровевших (+70 за последние сутки). Продолжают лечение 2553 человека, причем только 1112 из них находятся в инфекционных госпиталях, а 1441 – лечатся на дому. Тяжелое течение болезни у 92 пациентов, на аппарате ИВЛ – 25 человек. Как уточнили в оперштабе, загрузка коечного фонда ковидных госпиталей осталась на прежнем уровне (в районе 80%).
Еще три пациента с подтвержденным COVID-19 скончались в Алтайском крае за последние сутки. По данным оперштаба, только один из них умер от коронавируса, остальные имеют другие причины смерти.
Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировали 154 летальных исхода. От коронавирусной инфекции скончалось 64 человека, от иных причин – 87, на экспертизе находятся три случая.
В Барнауле полицейские проконтролировали, как жители соблюдают масочный режим в общественном транспорте. В частности, проверка прошла в автобусах № 27, 29, 35, 53, 144 и троллейбусах № 1 и 7.
Сотрудники полиции отметили, что все водители и кондукторы работают в масках. А вот некоторые пассажиры это правило обходят: в трех автобусах барнаульцы решили не надевать средства защиты. С ними провели профилактические беседы, сообщили в городской администрации.
Также во время рейда проверили, как убирают салоны автобусов и подвижные составы на конечных остановках "Площадь Спартака" и "ЛДП Спартак-2". В общем, никаких проблем не нашли. Везде есть хлорсодержащие средства для обработки салона, плакаты о необходимости носить маску во время поездки.
В Республике Алтай за последние сутки выявили 37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
COVID-19 подтвердился:
- у 21 жителя Шебалинского района, в том числе у трех детей;
- у 11 жителей Кош-Агачского района, в том числе у пяти детей;
- у двух жителей города Горно-Алтайска;
- у жителя Чемальского района;
- у жителя Майминского района и у жителя другого региона, прибывшего в Чемальский район.
30 случаев выявили по контакту с ранее заболевшими. У семи человек диагностированы симптомы ОРВИ.Общее число зараженных в регионе составляет 1276 человек.
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