В Алтайском крае за сутки скончались еще 13 человек с COVID-19. Роспотребнадзор не увидел оснований для перевода студентов на дистант, а из-за изменений в антиковидный указ многие решили перенести новогодние корпоративы на ранние даты. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
Еще 225 жителей Алтайского края заболели коронавирусной инфекцией. 62 из них — барнаульцы. Теперь в регионе 25 450 инфицированных, в том числе 1754 ребенка.
Коронавирусом переболели 21 963 жителей края. За минувшие сутки еще 211 выздоровевших выписали из больниц. Сейчас в инфекционных госпиталях лечатся 2364 человек. В тяжелом состоянии находятся 624 пациента, 178 из них подключено к аппаратам ИВЛ.
За время пандемии скончались 1075 человек с COVID-19 (+13 за сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти в 535 случаях.
По словам артистов и представителей заведений общепита, за последние сутки они получили огромное количество запросов как от новых клиентов, так и о тех, кто уже забронировал зал, но решил перенести дату с конца декабря на 11-е число.
Также повышенным спросом пользуется 16 января. Это первый день после предполагаемой отмены ограничений.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал ограничения, которые внесли в антиковидный указ 26 ноября.
По словам главы региона, на запрет массовых мероприятий с 15 декабря по 15 января пришлось пойти из-за сложной эпидобстановки. Врачи прогнозируют, что в предновогодние дни и после в Алтайском крае ожидается пик подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. А запрет праздников и массовых мероприятий не позволит системе снова "захлебнуться".
Также губернатор добавил, что теперь масочный режим нужно соблюдать на улице там, где есть скопление людей и не удается выдержать социальную дистанцию.
В Роспотребнадзоре считают, что студентов Алтайского края нецелесообразно отправлять на дистанционное обучение из-за невысокого количества заболевших.
По данным ведомства, на территории региона ситуация с коронавирусом идет к стабилизации. С 1 сентября в Алтайском крае заболело около 6% от общего количества студентов, но групповой заболеваемости не зарегистрировано.
Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.
Об ограничениях и возможностях:
- пенсионерам продлили самоизоляцию: что это значит;
- где необходимо носить маски и что в этом изменилось;
- куда звонить и что делать, если получил положительный результат;
- куда звонить в Барнауле, если нужна помощь врача;
- что делать, если контактировал с зараженным;
- мой родственник умер от коронавируса: что делать.
О деньгах:
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима;
- как вернуть деньги за отмененный рейс;
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет;
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет.
О детях:
- симптомы COVID-19 у детей: особенности и наблюдения врачей;
- нужно ли детям носить маски в общественном транспорте и магазине;
- сколько продлятся осенние каникулы 2020 в Алтайском крае.
О работе:
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике:
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет;
- с какого возраста нужно носить медицинскую маску.
Об отдыхе и развлечениях:
- как работают кинотеатры и бассейны;
- как обслужат клиентов кафе и рестораны после послабления мер профилактики;
- как будем отдыхать в 2021 году и сколько дней продлятся новогодние праздники.
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