Сколько заболевших COVID-19 в Алтайском крае?

Еще 225 жителей Алтайского края заболели коронавирусной инфекцией. 62 из них — барнаульцы. Теперь в регионе 25 450 инфицированных, в том числе 1754 ребенка.

Коронавирусом переболели 21 963 жителей края. За минувшие сутки еще 211 выздоровевших выписали из больниц. Сейчас в инфекционных госпиталях лечатся 2364 человек. В тяжелом состоянии находятся 624 пациента, 178 из них подключено к аппаратам ИВЛ.

За время пандемии скончались 1075 человек с COVID-19 (+13 за сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти в 535 случаях.