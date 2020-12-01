Сколько заболевших COVID-19 в Алтайском крае?

Еще 222 жителей Алтайского края заболели коронавирусной инфекцией. 66 из них — барнаульцы. Теперь в регионе 26 351 инфицированных, среди них 1794 ребенка.

Коронавирусом переболели 22 712 жителей Алтайского края. За минувшие сутки из больниц выписали еще 130 выздоровевших. В ковидных госпиталях сейчас лежат 2461 пациент. В тяжелом состоянии находятся 629 человек, 151 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

За время пандемии скончались 1126 человек с COVID-19 (+12 за сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти в 579 случаях.