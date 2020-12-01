В Алтайском крае начали выдавать бесплатные лекарства для больных COVID-19. Регион получили доступ к горячей линии по вопросам COVID-19, а в Республике Алтай вспышка заболевания произошла в администрации, в которой не соблюдали эпидправила. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
Еще 222 жителей Алтайского края заболели коронавирусной инфекцией. 66 из них — барнаульцы. Теперь в регионе 26 351 инфицированных, среди них 1794 ребенка.
Коронавирусом переболели 22 712 жителей Алтайского края. За минувшие сутки из больниц выписали еще 130 выздоровевших. В ковидных госпиталях сейчас лежат 2461 пациент. В тяжелом состоянии находятся 629 человек, 151 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
За время пандемии скончались 1126 человек с COVID-19 (+12 за сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти в 579 случаях.
С 1 декабря в Алтайском крае начали выдавать бесплатные лекарства для пациентов, которые лечатся от коронавируса на дому.
Получить их смогут не только те, у кого на руках положительный тест на COVID-19, но и люди, которые имеют хотя бы пару симптомов коронавирусной инфекции. Поэтому наличие положительного теста на ковид не обязательно.
Чтобы получить лекарства, нужно обратиться в медучреждение — попасть на прием к врачу или вызвать его домой. Каждый пациент получит набор препаратов для лечения.
Что входит в лекарственные наборы, сколько людей их смогут получить, будут ли эти препараты выдавать детям — читайте в подробном материале amic.ru.
Алтайский край и другие регионы страны получили доступ к горячей линии по вопросам COVID-19, которая заработала по единому номеру 122.
По словам вице-премьера правительства РФ Дмитрия Чернышенко, сейчас власти в ежедневном режиме получают обратную связь.
Эксперт отметил, что технический доступ к номеру 122 имеют все регионы, а вот в тестовом режиме горячую линию запустили в 28 субъектах. Сейчас специалисты настраивают маршрутизацию вызовов.
Сотрудница ковидного госпиталя на базе городской больницы № 3 пожаловалась на отсутствие тестов на коронавирус и самоизоляции после работы с зараженными COVID-19. По ее словам, после закрытия госпиталя медики пойдут работать в обычные поликлиники. Но они даже не знают, заражены ли они или нет.
В краевом Минздраве рассказали, что в рекомендациях Роспотребнадзора ничего не сказано о соблюдении режима самоизоляции для работников ковидных госпиталей после расформирования медучреждений, поэтому подобные меры не считаются обязательными.
В самой горбольнице сказали, что во время работы у персонала мерили температуру, а тестирование сотрудников проводилось каждые семь дней и при клинических проявлениях. "У части медработников взяты мазки на антитела и антигены, сегодня-завтра заборы будут произведены и у остальных специалистов. В настоящий момент те результаты, которые получены – отрицательные", – заявил главный врач горбольницы № 3 Александр Шпиготский.
Девять сотрудников администрации Турочакского района Республики Алтай заразились коронавирусом. Об этом на совещании в региональном правительстве рассказал руководитель республиканского Роспотребнадзора Леонид Щучинов.
По его словам, на входе в здание администрации не производился контроль температуры, сотрудники и посетители не соблюдали масочный режим. Таким образом, районная администрация не обеспечила выполнение противоэпидемических требований, что и стало причиной распространения вируса.
Напомним, в Республике Алтай с начала пандемии коронавирусом заразились 11 394 человека.
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О работе:
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике:
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
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- с какого возраста нужно носить медицинскую маску.
Об отдыхе и развлечениях:
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