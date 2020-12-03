Сколько заболевших в Алтайском крае?

Еще 223 человека заболели коронавирусной инфекцией в Алтайском крае. 65 из них – барнаульцы. Теперь в регионе 26 800 инфицированных, в том числе 1815 детей.

Коронавирусом переболели 23 248 жителей Алтайского края. Из больниц выписали еще 308 выздоровевших за прошедшие сутки. В госпиталях лежат 2348 пациентов. В тяжелом состоянии находятся 546 человек, из них 138 подключены к аппаратам ИВЛ.

За время пандемии в крае скончались 1152 человека с COVID-19 (+14 за сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти только в 596 случаях.