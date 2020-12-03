Еще 14 человек с коронавирусом скончались в Алтайском крае. Директора барнаульского лицея оштрафовали из-за проведения очного родительского собрания, а в ТЦ и кафе продолжают находить нарушения эпидтребований. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
Еще 223 человека заболели коронавирусной инфекцией в Алтайском крае. 65 из них – барнаульцы. Теперь в регионе 26 800 инфицированных, в том числе 1815 детей.
Коронавирусом переболели 23 248 жителей Алтайского края. Из больниц выписали еще 308 выздоровевших за прошедшие сутки. В госпиталях лежат 2348 пациентов. В тяжелом состоянии находятся 546 человек, из них 138 подключены к аппаратам ИВЛ.
За время пандемии в крае скончались 1152 человека с COVID-19 (+14 за сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти только в 596 случаях.
Как отмечается на сайте суда, нарушение эпидтребований выявили сотрудники Роспотребнадзора во время внеплановой проверки. Директора признали виновной по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.
Во время заседания Агафонова признала свою вину. Она отметила, что после собрания "негативных последствий не наступило". Руководителю назначили штраф, однако его сумму в суде не назвали.
С 15 декабря по 15 января в Алтайском крае запретили новогодние программы и корпоративы, но есть некоторые исключения.
Как отметили представители департамента администрации губернатора, на этот период в общественных местах запретят проводить зрелищно-развлекательные и досуговые мероприятия, а также новогодние праздничные встречи и корпоративы. Под этим подразумеваются любые коллективные посиделки, где будут дискотеки, караоке, различные шоу-программы и так далее.
Работа кинотеатров, театров и концертных залов при этом под ограничение не попала. Гостям общепита разрешат слушать музыку или смотреть телевизор, но танцевать будет нельзя.
Дома культуры и сельские клубы будут работать. А вот детские утренники, посвященные Новому году, пройдут по особым правилам: проводить их можно будет только внутри одного класса или группы, а решение о присутствии родителей примет комитет по образованию совместно с директором организации.
В Барнауле проверили, как торговые центры, места развлечений и заведения общепита соблюдают санитарные нормы.
Так, за прошедшую неделю в Индустриальном районе прошло 20 рейдов. Специалисты проверили 164 организации и составили восемь административных протоколов из-за нарушений масочного режима.
В Железнодорожном районе с 23 по 29 ноября провели 13 рейдов по 214 предприятиям общепита и сферы услуг. Стражи порядка составили два протокола из-за нарушения эпидправил, а специалисты Роспотребнадзора выписали два предписания на устранение нарушений.
А в Ленинском районе за ноябрь провели 15 рейдов по ТЦ: выявили 27 нарушений, связанных с отсутствием защитных масок, составили пять актов и 22 протокола.
Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.
Об ограничениях и возможностях:
- пенсионерам продлили самоизоляцию: что это значит;
- где необходимо носить маски и что в этом изменилось;
- куда звонить и что делать, если получил положительный результат;
- куда звонить в Барнауле, если нужна помощь врача;
- что делать, если контактировал с зараженным;
- мой родственник умер от коронавируса: что делать.
О деньгах:
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима;
- как вернуть деньги за отмененный рейс;
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет;
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет.
О детях:
- симптомы COVID-19 у детей: особенности и наблюдения врачей;
- нужно ли детям носить маски в общественном транспорте и магазине;
- сколько продлятся осенние каникулы 2020 в Алтайском крае.
О работе:
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике:
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет;
- с какого возраста нужно носить медицинскую маску.
Об отдыхе и развлечениях:
- как работают кинотеатры и бассейны;
- как обслужат клиентов кафе и рестораны после послабления мер профилактики;
- как будем отдыхать в 2021 году и сколько дней продлятся новогодние праздники.
Что еще почитать и посмотреть 3 декабря?
Комментарии