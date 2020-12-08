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Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 254

, ИА "Амител"
Главное о COVID-19 за сутки
Фото: pixabay.com.

Фото: pixabay.com.

Жители Алтайского края не торопятся покупать путевки за границу на Новый год. А массовая вакцинация начнется не раньше первого квартала 2021 года. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.

1
Сколько заболевших коронавирусом в Алтайском крае 8 декабря?

Еще 219 жителей Алтайского края заболели коронавирусной инфекцией. 69 из них – барнаульцы. Теперь в регионе 27 910 инфицированных, среди них 1864 ребенка.

Коронавирусом переболели уже 24 393 жителя Алтайского края. За последние сутки из больниц выписали 350 выздоровевших. В инфекционных госпиталях лежат 2229 пациентов. В тяжелом состоянии находятся 505 человек, 131 из них подключен к аппаратам ИВЛ. 

В регионе уже умерли 1220 человек с COVID-19 (+12 сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти в 635 случаях.

2
Штраф таксисту без маски
Таксиста из Белокурихи наказали за несоблюдение масочного режима. Мужчина находился в салоне автомобиля при пассажирах без средства защиты. Суд оштрафовал водителя на 7500 рублей.

Напомним, согласно "ковидному" указу губернатора Алтайского края, ношение защитной маски в общественном транспорте, в том числе в такси, является обязательным условием.  

3
Туры бронируют без спешки
Жители Алтайского края не спешат заранее приобретать путевки на Новый год за границу, а откладывают покупку на "последний момент". По мнению турагентов, отдыхающие опасаются, что из-за пандемии коронавируса зарубежные страны вновь могут закрыть для въезда. Да и доступных вариантов для отдыха не так много. 

В 2020 году у жителей Алтайского края фаворитом стала Танзания. Еще популярны Турция и Занзибар. В эти страны можно улететь прямым рейсом из Новосибирска. Однако есть и особенности. К примеру, в Танзании билетов на самолеты и мест в отелях очень мало. Тур на двоих в Занзибар начинается от 100 тыс. рублей (а то и от 150-170 тыс. рублей). А в Турцию хоть путевки и дешевле, чем были летом, но там закончился жаркий купальный сезон.

Подробнее о том, куда полетят алтайские туристы на новогодние каникулы и сколько стоит такое путешествие – читайте в материале amic.ru

4
Вакцина на будущий год

На прошлой неделе в край поступила партия вакцины "Спутник V", которую введут медработникам. А вот массовая вакцинация в Алтайском крае начнется не раньше первого квартала 2021 года, рассказали специалисты регионального Минздрава.

По словам эпидемиолога Ирины Переладовой, для всеобщей вакцинации в регионе будут использовать другой препарат – "ЭпиВакКорона", который разработал новосибирский "Вектор".

Он уже получил необходимые разрешительные документы, но все еще проходит пострегистрационные испытания на добровольцах. А потому в ближайшее время никакой массовой вакцинации в Алтайском крае не будет.

Пока еще нет даже предварительной информации о том, когда и в каком объеме вакцина поступит в Алтайский край.

5
В качестве информационной профилактики

Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.

Об ограничениях и возможностях:

О деньгах:

О детях:

О работе:

О профилактике:

Об отдыхе и развлечениях:

Что еще почитать и посмотреть 8 декабря?

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  • Когда откроют и каким будет новогодний городок на барнаульском Арбате
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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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