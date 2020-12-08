Жители Алтайского края не торопятся покупать путевки за границу на Новый год. А массовая вакцинация начнется не раньше первого квартала 2021 года. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
Еще 219 жителей Алтайского края заболели коронавирусной инфекцией. 69 из них – барнаульцы. Теперь в регионе 27 910 инфицированных, среди них 1864 ребенка.
Коронавирусом переболели уже 24 393 жителя Алтайского края. За последние сутки из больниц выписали 350 выздоровевших. В инфекционных госпиталях лежат 2229 пациентов. В тяжелом состоянии находятся 505 человек, 131 из них подключен к аппаратам ИВЛ.
В регионе уже умерли 1220 человек с COVID-19 (+12 сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти в 635 случаях.
Напомним, согласно "ковидному" указу губернатора Алтайского края, ношение защитной маски в общественном транспорте, в том числе в такси, является обязательным условием.
В 2020 году у жителей Алтайского края фаворитом стала Танзания. Еще популярны Турция и Занзибар. В эти страны можно улететь прямым рейсом из Новосибирска. Однако есть и особенности. К примеру, в Танзании билетов на самолеты и мест в отелях очень мало. Тур на двоих в Занзибар начинается от 100 тыс. рублей (а то и от 150-170 тыс. рублей). А в Турцию хоть путевки и дешевле, чем были летом, но там закончился жаркий купальный сезон.
Подробнее о том, куда полетят алтайские туристы на новогодние каникулы и сколько стоит такое путешествие – читайте в материале amic.ru
На прошлой неделе в край поступила партия вакцины "Спутник V", которую введут медработникам. А вот массовая вакцинация в Алтайском крае начнется не раньше первого квартала 2021 года, рассказали специалисты регионального Минздрава.
По словам эпидемиолога Ирины Переладовой, для всеобщей вакцинации в регионе будут использовать другой препарат – "ЭпиВакКорона", который разработал новосибирский "Вектор".
Он уже получил необходимые разрешительные документы, но все еще проходит пострегистрационные испытания на добровольцах. А потому в ближайшее время никакой массовой вакцинации в Алтайском крае не будет.
Пока еще нет даже предварительной информации о том, когда и в каком объеме вакцина поступит в Алтайский край.
Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.
Об ограничениях и возможностях:
- пенсионерам продлили самоизоляцию: что это значит;
- где необходимо носить маски и что в этом изменилось;
- куда звонить и что делать, если получил положительный результат;
- куда звонить в Барнауле, если нужна помощь врача;
- что делать, если контактировал с зараженным;
- мой родственник умер от коронавируса: что делать.
О деньгах:
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима;
- как вернуть деньги за отмененный рейс;
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет;
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет.
О детях:
- симптомы COVID-19 у детей: особенности и наблюдения врачей;
- нужно ли детям носить маски в общественном транспорте и магазине;
- сколько продлятся осенние каникулы 2020 в Алтайском крае.
О работе:
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике:
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет;
- с какого возраста нужно носить медицинскую маску.
Об отдыхе и развлечениях:
- как работают кинотеатры и бассейны;
- как обслужат клиентов кафе и рестораны после послабления мер профилактики;
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