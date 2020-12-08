Сколько заболевших коронавирусом в Алтайском крае 8 декабря?

Еще 219 жителей Алтайского края заболели коронавирусной инфекцией. 69 из них – барнаульцы. Теперь в регионе 27 910 инфицированных, среди них 1864 ребенка.

Коронавирусом переболели уже 24 393 жителя Алтайского края. За последние сутки из больниц выписали 350 выздоровевших. В инфекционных госпиталях лежат 2229 пациентов. В тяжелом состоянии находятся 505 человек, 131 из них подключен к аппаратам ИВЛ.

В регионе уже умерли 1220 человек с COVID-19 (+12 сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти в 635 случаях.